Медведев связал признание АдГ экстремисткой в Германии с ее высокими рейтингами

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Медведев заявил, что признание АдГ угрозой демократии является сильным утверждением для парламентской партии
Медведев заявил, что признание АдГ угрозой демократии является сильным утверждением для парламентской партии Фото:

Оппозиционную партии «Альтернатива для Германии» признали экстремистской из-за ее высоких рейтингов по сравнению с «партийной мелочью». Об заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Теперь AfD признана экстремистской организацией, угрожающей демократии. Сильные слова для парламентской партии. Видимо, ХДС/ХСС, СДПГ и прочая немецкая партийная мелочь считает экстремистами тех, у кого выше рейтинг», — написал Медведев в соцсети X.

Ранее в Федеральном ведомстве по охране конституции Германии заявили, что АдГ угрожает демократии и отнесена к экстремистским организациям. В связи с этим председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что европейские государства все чаще демонстрируют признаки тоталитаризма и утратили основанную на демократии систему.

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Оппозиционную партии «Альтернатива для Германии» признали экстремистской из-за ее высоких рейтингов по сравнению с «партийной мелочью». Об заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Теперь AfD признана экстремистской организацией, угрожающей демократии. Сильные слова для парламентской партии. Видимо, ХДС/ХСС, СДПГ и прочая немецкая партийная мелочь считает экстремистами тех, у кого выше рейтинг», — написал Медведев в соцсети X. Ранее в Федеральном ведомстве по охране конституции Германии заявили, что АдГ угрожает демократии и отнесена к экстремистским организациям. В связи с этим председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что европейские государства все чаще демонстрируют признаки тоталитаризма и утратили основанную на демократии систему.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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