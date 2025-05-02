Медведев связал признание АдГ экстремисткой в Германии с ее высокими рейтингами

Оппозиционную партии «Альтернатива для Германии» признали экстремистской из-за ее высоких рейтингов по сравнению с «партийной мелочью». Об заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Теперь AfD признана экстремистской организацией, угрожающей демократии. Сильные слова для парламентской партии. Видимо, ХДС/ХСС, СДПГ и прочая немецкая партийная мелочь считает экстремистами тех, у кого выше рейтинг», — написал Медведев в соцсети X.
Ранее в Федеральном ведомстве по охране конституции Германии заявили, что АдГ угрожает демократии и отнесена к экстремистским организациям. В связи с этим председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что европейские государства все чаще демонстрируют признаки тоталитаризма и утратили основанную на демократии систему.
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