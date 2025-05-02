Тело российского бизнес-коуча нашли с пакетом на голове в отеле на Бали

В одном из отелей на Бали в районе Северной Куты было обнаружено тело российского бизнес-коуча и предпринимателя Артема А. с полиэтиленовым пакетом на голове и ремнем, затянутым вокруг шеи. на его теле также обнаружены следы насильственных действий в виде ссадин. Сейчас ведется расследование, сообщил telegram-канал Shot.
«На днях персонал отеля в Северной Куте начал беспокоиться за российского туриста, который давно не выходил из своего номера. Один из работников постучал к нему в дверь, но никто не открывал. Он пробрался к окну номера на первом этаже и сделал несколько фото на телефон — на кадрах 28-летний Артем А. лежал на полу без признаков жизни», — передает telegram-канал.
После этого персонал сообщил о случившемся в полицию. Правоохранители прибыли на место и, вскрыв дверь, обнаружили тело мужчины на полу. На шее погибшего был затянут ремень, а голову покрывал полиэтиленовый пакет. На руках, ногах и лице присутствовали ссадины, из носа и рта наблюдались кровоизлияния. Предварительно, по информации судмедэкспертов, смерть наступила примерно за 12 часов до обнаружения тела.
Сейчас правоохранительные органы ведут расследование обстоятельств гибели россиянина. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В интернете Артем позиционировал себя как бизнес-психолог, коуч и предприниматель. В своих соцсетях он использовал слоган: «Живи в кайф каждый день своей жизни».
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