Хинштейн сообщил о работе ПВО в Курской области

В Курской области сработали средства противовоздушной обороны, в результате чего были сбиты вражеские беспилотники. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, из-за падения обломков БПЛА в деревне Кукуевка Курского района пострадала женщина, которую госпитализировали с травмами.
«В результате падения обломков вражеских БПЛА в деревне Кукуевка Курского района ранения получила 47-летняя женщина. С ушибом, ссадинами шеи и правого плеча она доставлена в Курскую областную больницу», — говорится в сообщении Хинштейна, опубликованном в telegram-канале.
Он также обратился к жителям региона с призывом быть предельно внимательными и соблюдать меры безопасности на фоне продолжающихся атак: «Прошу вас быть крайне внимательными и соблюдать все меры безопасности! В случае обнаружения подозрительных предметов ни в коем случае не приближайтесь к ним и сразу же сообщайте по номеру телефона 112».
При этом ГУ МЧС России по Курской области опровергло распространившуюся в соцсетях информацию о пожаре в регионе, якобы вызванном атакой беспилотников. В ведомстве отметили, что появившиеся в интернете фото и видео возгорания не связаны с действиями БПЛА и имеют исключительно бытовой характер. Ранее также сообщалось, что в Курской области отмечается резкое увеличение активности вражеских беспилотников на приграничных территориях, особенно в районе Суджи и Коренево.
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