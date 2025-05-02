Власти Украины подали на ратификацию соглашение инвестиционного фонда с США

Кабинет министров Украины направил в Верховную Раду на ратификацию соглашение с США о создании инвестиционного фонда восстановления. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«Правительство подало в Верховную Раду для ратификации соглашение с США о создании инвестиционного фонда восстановления», — написал он в своем telegram-канале. Шмыгаль отметил, что фонд создается а десятки лет вперед, поэтому он рассчитывает, что депутаты включатся в работу и сделают все для быстрой ратификации документа и дальнейшей поддержке фонда. Ожидается, что фонд станет ключевым инструментом привлечения иностранных инвестиций для восстановления экономики страны.
Ранее США и Украина договорились о создании нового партнерства по восстановлению страны, предусматривающего строгие ограничения на участие в проектах любых лиц и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Белый дом подчеркивал, что такие меры направлены на защиту финансовых интересов Украины и ее партнеров. По оценкам украинских властей, на восстановление потребуется от 542 до 700 миллиардов долларов в ближайшие годы. Также стороны подписали три документа по природным ресурсам. Политологи отметили, что данная сделка меняет политическую обстановку вокруг мирных переговоров, сообщает MK.RU.
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