«Соревнуется с Прилучным»: известный телеведущий раскрыл, что стоит за предложением Дранга Муцениеце

За принятым предложением руки и сердца, которое получила актриса Агата Муцениеце, кроется скрытый мотив. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал телеведущий Георгий Иващенко. По словам светского обозревателя, на самом деле речь идет о неком скрытом «соревновании» актрисы с ее бывшим мужем Павлом Прилучным.
«Возникает ощущение, что Агата соревнуется с Прилучным. Изначально она с ним соревновалась в популярности и медийности, к слову, именно Павел „подтянул“ ее к актерской карьере. После развода герой-любовник Павел пошел вперед и сильно оторвался от бывшей супруги. Безусловно, яркая семейная жизнь Павла теперь не дает покоя не только всей стране, но и прежде всего, самой Агате. Вот она и пытается с ним судиться, никак не отпускает вместе с сыном. Она не может воспринимать изменения в личной жизни как точку роста и способ пойти дальше, как итог, все никак не может отпустить прошлое», — говорит Иващенко.
Телеведущий считает, что все эти «романы» актрисы то с Иваном Чуйковым, то отношения с Петром Дранга — лишь способ доказать бывшему, что она чего-то стоит. Это частый прием, которым грешат многие девушки. Поэтому сегодняшнее предложение руки и сердца Агата восприняла как личный триумф.
«Она воспринимает это как женскую победу, победу своей сексуальности. Так она показывает обществу и бывшему мужу, что она состоятельна как женщина, хранительница очага», — поясняет Иващенко.
В целом подобные звездные романы — очень выгодная история, в том числе и для взаимного продвижения. Однако верить в долгосрочность этой пары не приходится. Особенно на волне различных слухов о том, что у Агаты на самом деле есть тайный богатый женатый покровитель. Но в погоне за популярностью и попыткой доказать бывшему свою значимость, Муцениеце может решиться даже на совместного ребенка с Дранга.
«Не удивлюсь, если у них с Петром будет ребенок. А если будет мальчик, то это будет отличная попытка, наверное, для Агаты компенсировать „оторванный кусок“, которым стал ее сын Тимофей. Но есть и обратная сторона. Этот звездный брак может увеличить количество работы актрисы, поэтому она будет снова пропадать на съемках, отдав возможного ребенка на попечение няням», — предположил телеведущий.
Агата и Петр рассекретили свой роман относительно недавно — в конце 2024 года. Но в эти отношения до сих пор мало, кто верит. Поговаривают, что не только актрисе удобен этот «роман», у аккордеониста также есть личная жизнь «на стороне».
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