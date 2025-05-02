Депутат Иванов призвал Малахова отдать 1,5 млн рублей нуждающимся участникам СВО

Депутат Иванов призвал Малахова отдать 1,5 млн рублей нуждающимся и бойцам СВО
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Малахов должен потратить на нужды людей столько же, сколько потратил на букет для Киркорова
Малахов должен потратить на нужды людей столько же, сколько потратил на букет для Киркорова Фото:

Телеведущий Андрей Малахов должен направить 1,5 миллиона рублей, потраченные им на букет для певца Филиппа Киркорова, на поддержку участников спецоперации. Об этом заявил депутат Брянской областной думы и руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Малахову стоит пересмотреть свои приоритеты и направить средства, сопоставимые со стоимостью букета, на поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, или на помощь нуждающимся семьям», — сказал Михаил Иванов в беседе с News.ru. Депутат отметил, что подобный жест вызвал бы гораздо больше уважения и признательности со стороны общества. Он также подчеркнул, что каждый человек волен распоряжаться своими деньгами по своему усмотрению, но демонстрация роскоши в трудный для страны период вызывает вопросы о расстановке приоритетов.

В беседе с журналистами Иванов добавил, что траты такого масштаба вызывают недоумение у многих граждан России, особенно среди тех, кто сталкивается с финансовыми трудностями в повседневной жизни. По его мнению, покупка столь дорогостоящего букета выглядит неэтично и может быть воспринята обществом как неуважение к сложившейся ситуации и нуждам граждан страны.

Ранее Малахов подарил Киркорову букет в честь его 58-летия. Он приобрел два вязаных цветочных букета от бренда Bottega Veneta.

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Телеведущий Андрей Малахов должен направить 1,5 миллиона рублей, потраченные им на букет для певца Филиппа Киркорова, на поддержку участников спецоперации. Об этом заявил депутат Брянской областной думы и руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. «Малахову стоит пересмотреть свои приоритеты и направить средства, сопоставимые со стоимостью букета, на поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, или на помощь нуждающимся семьям», — сказал Михаил Иванов в беседе с News.ru. Депутат отметил, что подобный жест вызвал бы гораздо больше уважения и признательности со стороны общества. Он также подчеркнул, что каждый человек волен распоряжаться своими деньгами по своему усмотрению, но демонстрация роскоши в трудный для страны период вызывает вопросы о расстановке приоритетов. В беседе с журналистами Иванов добавил, что траты такого масштаба вызывают недоумение у многих граждан России, особенно среди тех, кто сталкивается с финансовыми трудностями в повседневной жизни. По его мнению, покупка столь дорогостоящего букета выглядит неэтично и может быть воспринята обществом как неуважение к сложившейся ситуации и нуждам граждан страны. Ранее Малахов подарил Киркорову букет в честь его 58-летия. Он приобрел два вязаных цветочных букета от бренда Bottega Veneta.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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