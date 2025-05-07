Самолет Вучича, летевший в Россию, экстренно сел в Азербайджане

Самолет президента Сербии Александра Вучича, который направлялся в Москву для участия в параде Победы, совершил вынужденную посадку в Азербайджане из-за боевых действий в воздушном пространстве Украины. Об этом сообщило сербское издание Blick
«Самолет президента Сербии не смог продолжить движение дальше в сторону российской территории из-за рисков безопасности — в том числе из-за воздействия систем ПВО и возможности перехвата самолета в зоне конфликта», — говорится в сообщении. По данным издания, Вучич планировал принять участие в параде, посвященном 80-летию победы России во Второй мировой войне, а также провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.
В рамках подготовки к визиту помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что 9 мая Путин планирует обсудить с Вучичем ситуацию на Западных Балканах, передает «Национальная служба новостей». За несколько дней до визита в Москву главу Сербии госпитализировали в Военно-медицинскую академию в Белграде из-за проблем с сердцем, вызываемых высоким артериальным давлением, передает RT.
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