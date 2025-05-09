Школьная учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич выразила гордость за успехи страны под его руководством. Об этом она рассказала журналисту, отметив, что особенно гордится своим вкладом в воспитание главы государства.
«Он молодец. Он образцово руководит своим государством. И я горда тем, что я являюсь его учителем, что я его воспитала. Я что, на сегодняшний день, слышу от окружающих, подчас, даже руководителей государств», — заявила Гуревич в беседе с корреспондентом «Известий» Николаем Ивановым.
Также педагог отметила, что в этом году она посещает Парад Победы в Москве уже в 10 раз. Кроме того, она поделилась воспоминаниями о своем отце, который был участником трех войн: Гражданской, Финской и Великой Отечественной. По словам Гуревич, благодаря таким ветеранам, как ее отец, современные поколения могут жить и радоваться жизни.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоявшийся на Красной площади в Москве, как наиболее впечатляющий и лучший среди всех российских парадов, на которых ему доводилось присутствовать. Глава белорусского государства также высказался по поводу дискуссий о количестве военной техники, подчеркнув, что определенная часть вооружения не была продемонстрирована в связи с действующими в стране военными обстоятельствами.
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