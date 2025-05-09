Учительница Путина Вера Гуревич выразила гордость за своего ученика. Видео

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Вера Гуревич гордится своим учеником Владимиром Путиным
Вера Гуревич гордится своим учеником Владимиром Путиным Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Школьная учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич выразила гордость за успехи страны под его руководством. Об этом она рассказала журналисту, отметив, что особенно гордится своим вкладом в воспитание главы государства.

«Он молодец. Он образцово руководит своим государством. И я горда тем, что я являюсь его учителем, что я его воспитала. Я что, на сегодняшний день, слышу от окружающих, подчас, даже руководителей государств», — заявила Гуревич в беседе с корреспондентом «Известий» Николаем Ивановым.

Также педагог отметила, что в этом году она посещает Парад Победы в Москве уже в 10 раз. Кроме того, она поделилась воспоминаниями о своем отце, который был участником трех войн: Гражданской, Финской и Великой Отечественной. По словам Гуревич, благодаря таким ветеранам, как ее отец, современные поколения могут жить и радоваться жизни.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоявшийся на Красной площади в Москве, как наиболее впечатляющий и лучший среди всех российских парадов, на которых ему доводилось присутствовать. Глава белорусского государства также высказался по поводу дискуссий о количестве военной техники, подчеркнув, что определенная часть вооружения не была продемонстрирована в связи с действующими в стране военными обстоятельствами.

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Школьная учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич выразила гордость за успехи страны под его руководством. Об этом она рассказала журналисту, отметив, что особенно гордится своим вкладом в воспитание главы государства. «Он молодец. Он образцово руководит своим государством. И я горда тем, что я являюсь его учителем, что я его воспитала. Я что, на сегодняшний день, слышу от окружающих, подчас, даже руководителей государств», — заявила Гуревич в беседе с корреспондентом «Известий» Николаем Ивановым. Также педагог отметила, что в этом году она посещает Парад Победы в Москве уже в 10 раз. Кроме того, она поделилась воспоминаниями о своем отце, который был участником трех войн: Гражданской, Финской и Великой Отечественной. По словам Гуревич, благодаря таким ветеранам, как ее отец, современные поколения могут жить и радоваться жизни. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоявшийся на Красной площади в Москве, как наиболее впечатляющий и лучший среди всех российских парадов, на которых ему доводилось присутствовать. Глава белорусского государства также высказался по поводу дискуссий о количестве военной техники, подчеркнув, что определенная часть вооружения не была продемонстрирована в связи с действующими в стране военными обстоятельствами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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