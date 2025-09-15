Не только США: в мире заговорили о каналах поставок кассетных боеприпасов на Украину

Украина могла получать кассетные боеприпасы у стран помимо США. Эта информация следует из ежегодного доклада по применению кассетных боеприпасов в мире, опубликованном международной правозащитной Коалицией против кластерных боеприпасов и Международным движением по запрещению противопехотных мин.
«Возможно, что с 2022 года Украина приобрела кассетные боеприпасы у других стран, однако сообщения о таких поставках были опровергнуты соответствующими странами», — говорится в документе. Его приводит ТАСС.
Также в тексте указано, что с июля 2023 по октябрь 2024 года США сообщали о семи поставках кассетных боеприпасов на Украину. Часть из них были доставлены через территорию Германии, которая участвует в Конвенции по запрету применения кассетных боеприпасов.
В сентябре глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что на территории региона фиксировались атаки ВСУ с применением кассетных боеприпасов. Помимо этого, в регионе фиксировалась интенсивность атак украинских БПЛА. Его слова приводит телеканал «Царьград».
