Не только США: в мире заговорили о каналах поставок кассетных боеприпасов на Украину

ТАСС: Украина могла получать кассетные боеприпасы у других стран помимо США
Обвинения в поставках кассетных боеприпасов были опровергнуты странами, указано в документе
Обвинения в поставках кассетных боеприпасов были опровергнуты странами, указано в документе
Спецоперация РФ на Украине

Украина могла получать кассетные боеприпасы у стран помимо США. Эта информация следует из ежегодного доклада по применению кассетных боеприпасов в мире, опубликованном международной правозащитной Коалицией против кластерных боеприпасов и Международным движением по запрещению противопехотных мин.

«Возможно, что с 2022 года Украина приобрела кассетные боеприпасы у других стран, однако сообщения о таких поставках были опровергнуты соответствующими странами», — говорится в документе. Его приводит ТАСС.

Также в тексте указано, что с июля 2023 по октябрь 2024 года США сообщали о семи поставках кассетных боеприпасов на Украину. Часть из них были доставлены через территорию Германии, которая участвует в Конвенции по запрету применения кассетных боеприпасов.

В сентябре глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что на территории региона фиксировались атаки ВСУ с применением кассетных боеприпасов. Помимо этого, в регионе фиксировалась интенсивность атак украинских БПЛА. Его слова приводит телеканал «Царьград».

