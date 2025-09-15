Евросоюз предпринимает попытки организовать «сербский майдан». Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
«Евросоюз готовит „сербский майдан“», — говорится в тексте, передает ТАСС. В пресс-бюро СВР сообщили, что нынешние беспорядки в Сербии, в которых активно участвует молодежь, являются во многом результатом «подрывной деятельности» Евросоюза и входящих в него государств. Основная цель — привести к власти в Сербии руководство, лояльное Брюсселю. «Евроэлиты настроены использовать годовщину трагических событий в Нови-Саде, чтобы 'качнуть' ситуацию в свою пользу», — говорится в сообщении.
Поводом для новых волнений в Сербии стало приближение годовщины трагических событий в Нови-Саде, где ранее уже происходили массовые столкновения. Согласно данным СВР, Евросоюз рассчитывает, что именно эта дата станет катализатором для эскалации протестов и перехода их в фазу «цветной революции».
Ранее в центральной части Белграда состоялась масштабная акция протеста, направленная против передачи государственных предприятий Сербии в частные руки. Мероприятие, организованное ассоциацией трудовых коллективов, профсоюзов и объединений «Общественный фронт», прошло под девизом «Государственная собственность — это ценность, а не товар». Одновременно с протестом в поддержку сохранения государственных предприятий в более чем 130 городах и населенных пунктах Сербии прошли мирные собрания граждан, выступающих против действий протестующих студентов и оппозиции. Эти мероприятия были организованы в поддержку действующей власти.
