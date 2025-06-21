Чемпионат Европы по кикбоксингу отменили из-за недопуска россиян

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Чемпионат Европы по кикбоксингу в Молдавии отменили
Чемпионат Европы по кикбоксингу в Молдавии отменили Фото:

Чемпионат Европы по кикбоксингу, который должен был пройти в Молдавии летом 2025 года, отменили из-за отказа организаторов допустить к участию российских спортсменов. Об этом сообщил генсекретарь Федерации кикбоксинга России Владимир Филатов.

«Все последние дни мы вели консультации, итогом которых стала отмена чемпионата Европы из-за недопуска российских спортсменов. Турнир будет перенесен на 2026 год, мы уже начали поиск стран, которые могут принять данное соревнование», — передает ТАСС слова Филатова. В ближайшее время будет определена новая страна-хозяин чемпионата Европы 2026 года.

Ранее Министерство образования и исследований Молдавии сообщило о невозможности проведения турнира с участием спортсменов из России и Белоруссии на территории республики. Молдавские власти подчеркнули, что организация мероприятия с присутствием представителей этих стран противоречит действующим национальным и международным нормам.

Первоначально проведение чемпионата Европы было запланировано на период с 22 по 29 июня. Согласно заключенному соглашению между Международной федерацией кикбоксинга и Россией кикбоксинга, российским спортсменам было разрешено участвовать в соревнованиях под государственным флагом и с исполнением национального гимна.

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Чемпионат Европы по кикбоксингу, который должен был пройти в Молдавии летом 2025 года, отменили из-за отказа организаторов допустить к участию российских спортсменов. Об этом сообщил генсекретарь Федерации кикбоксинга России Владимир Филатов. «Все последние дни мы вели консультации, итогом которых стала отмена чемпионата Европы из-за недопуска российских спортсменов. Турнир будет перенесен на 2026 год, мы уже начали поиск стран, которые могут принять данное соревнование», — передает ТАСС слова Филатова. В ближайшее время будет определена новая страна-хозяин чемпионата Европы 2026 года. Ранее Министерство образования и исследований Молдавии сообщило о невозможности проведения турнира с участием спортсменов из России и Белоруссии на территории республики. Молдавские власти подчеркнули, что организация мероприятия с присутствием представителей этих стран противоречит действующим национальным и международным нормам. Первоначально проведение чемпионата Европы было запланировано на период с 22 по 29 июня. Согласно заключенному соглашению между Международной федерацией кикбоксинга и Россией кикбоксинга, российским спортсменам было разрешено участвовать в соревнованиях под государственным флагом и с исполнением национального гимна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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