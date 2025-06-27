В ООН предрекли голод 16 миллионам граждан из-за засухи в Сирии

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Урожай пшеницы в Сирии сократился с 2,5 до 2,7 млн тон, заявили в ООН
Урожай пшеницы в Сирии сократился с 2,5 до 2,7 млн тон, заявили в ООН Фото:

Более 16 миллионов граждан Сирии могут столкнуться с голодом из-за самой масштабной за 60 лет засухи. Об этом сообщает продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

«Около 16,3 млн человек в Сирии в этом году рискуют остаться без продовольствия. Ожидается, что дефицит урожая пшеницы составит от 2,5 до 2,7 млн тонн, а это означает, что ее количества будет недостаточно для удовлетворения местных потребностей», — заявил помощник представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Сирии Хайя Абу Ассаф. Его слова приводит агентство France Press (AFP).

Судя по информации, уровень воды в Сирии существенно снизился. Исходя из этого, количество урожая существенно сократилось. До начала гражданской войны в 2011 году Сирия была самодостаточной страной по производству пшеницы, производя в среднем 4,1 млн тонн в год, заключили в материале.

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Более 16 миллионов граждан Сирии могут столкнуться с голодом из-за самой масштабной за 60 лет засухи. Об этом сообщает продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. «Около 16,3 млн человек в Сирии в этом году рискуют остаться без продовольствия. Ожидается, что дефицит урожая пшеницы составит от 2,5 до 2,7 млн тонн, а это означает, что ее количества будет недостаточно для удовлетворения местных потребностей», — заявил помощник представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Сирии Хайя Абу Ассаф. Его слова приводит агентство France Press (AFP). Судя по информации, уровень воды в Сирии существенно снизился. Исходя из этого, количество урожая существенно сократилось. До начала гражданской войны в 2011 году Сирия была самодостаточной страной по производству пшеницы, производя в среднем 4,1 млн тонн в год, заключили в материале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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