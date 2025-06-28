Дети угнали автобус в Подмосковье и протаранили витрину магазина

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В Подмосковье школьники залезли в детский автобус и протаранили витрину в ТЦ
В Подмосковье школьники залезли в детский автобус и протаранили витрину в ТЦ Фото:

Двое детей в возрасте 7-8 лет самовольно завели детский автобус и протаранили витрину магазина в торговом центре «Новая Рига» в Подмосковье. Об этом сообщил telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев происшествия.

«Школьники залезли в детский автобус и протаранили витрину в ТЦ в Подмосковье», — сообщил telegram-канал. Там отметили, что дети без присмотра взрослых проникли в салон автобуса, который стоял на территории торгового комплекса.

После школьники сумели запустить двигатель и начали движение по внутренней площадке торгового центра. Сотрудники администрации ТЦ оперативно вывели несовершеннолетних из автобуса и сопроводили их в служебное помещение для разбирательства. 

По предварительным данным, в результате инцидента никто не получил травм. Витрина магазина получила механические повреждения, а сам автобус после аварии был остановлен.

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Двое детей в возрасте 7-8 лет самовольно завели детский автобус и протаранили витрину магазина в торговом центре «Новая Рига» в Подмосковье. Об этом сообщил telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев происшествия. «Школьники залезли в детский автобус и протаранили витрину в ТЦ в Подмосковье», — сообщил  telegram-канал. Там отметили, что дети без присмотра взрослых проникли в салон автобуса, который стоял на территории торгового комплекса. После школьники сумели запустить двигатель и начали движение по внутренней площадке торгового центра. Сотрудники администрации ТЦ оперативно вывели несовершеннолетних из автобуса и сопроводили их в служебное помещение для разбирательства.  По предварительным данным, в результате инцидента никто не получил травм. Витрина магазина получила механические повреждения, а сам автобус после аварии был остановлен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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