Командиры ВСУ массово дезертировали на сумском направлении

ТАСС: штаб батальона ВСУ дезертировал вместе с командиром на сумском направлении
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Весь штаб батальона ВСУ, вместе с командиром, дезертировали на сумском направлении, сообщает ТАСС
Весь штаб батальона ВСУ, вместе с командиром, дезертировали на сумском направлении, сообщает ТАСС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Штаб батальона ВСУ дезертировал в полном составе, включая командира, на сумском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

«В одном из подразделений дезертировал весь штаб батальона во главе с командиром», — написано в материале. Также было отмечено, что 150-е бригады ВСУ были небоеспособны на сумском направлении.

Ранее на сумском направлении сообщалось о пропаже почти всей второй штурмовой роты 425-го отдельного штурмового полка ВСУ, а также о значительных потерях украинских сил — за те сутки они составили 140 человек, а общее число погибших превысило 250.

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Штаб батальона ВСУ дезертировал в полном составе, включая командира, на сумском направлении. Об этом сообщает ТАСС. «В одном из подразделений дезертировал весь штаб батальона во главе с командиром», — написано в материале. Также было отмечено, что 150-е бригады ВСУ были небоеспособны на сумском направлении. Ранее на сумском направлении сообщалось о пропаже почти всей второй штурмовой роты 425-го отдельного штурмового полка ВСУ, а также о значительных потерях украинских сил — за те сутки они составили 140 человек, а общее число погибших превысило 250.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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