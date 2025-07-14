Глава МО Польши похвалил солдат за стрельбу по мигрантам на границе с Беларусью

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Польских пограничников похвалили за атаку на мигранта
Польских пограничников похвалили за атаку на мигранта Фото:

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш восхитился польскими военными, которые расстреляли резиновыми пулями нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Свою хвалебную речь глава оборонного ведомства разместил в соцсетях 14 июля.

«Солдаты, охраняющие восточную границу, делают все возможное, ежедневно рискуя жизнью и здоровьем, чтобы защитить Польшу от нелегальных мигрантов. Именно это и произошло 10 июля под Михалово», — отметил Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X. Он добавил, что пограничникам пришлось действовать под градом камней и в условиях агрессии со стороны нарушителей, и выразил признательность военным за эффективные действия.

Ранее сообщалось, что вблизи деревни Михалово через реку пытались попасть в Польшу трое мигрантов. Двое из них, заметив патруль, вернулись на территорию Белоруссии, а третий попытался двигаться дальше. По информации польских военных, этот человек проявил агрессию и напал на одного из солдат. В результате его атаковали резиновыми пулями из гладкоствольного оружия. Польский военнослужащий не получил серьезных травм, о состоянии мигранта не сообщается.

В апреле 2025 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий отказывать в предоставлении убежища иностранцам, незаконно пересекшим границу. На основании этого документа премьер-министр Дональд Туск ввел дополнительные меры по пресечению незаконной миграции. Польские власти продолжают обвинять Минск в организации миграционного кризиса на границе. Белоруссия отвергает обвинения и заявляет о насильственном выдворении мигрантов с польской стороны.

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Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш восхитился польскими военными, которые расстреляли резиновыми пулями нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Свою хвалебную речь глава оборонного ведомства разместил в соцсетях 14 июля. «Солдаты, охраняющие восточную границу, делают все возможное, ежедневно рискуя жизнью и здоровьем, чтобы защитить Польшу от нелегальных мигрантов. Именно это и произошло 10 июля под Михалово», — отметил Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X. Он добавил, что пограничникам пришлось действовать под градом камней и в условиях агрессии со стороны нарушителей, и выразил признательность военным за эффективные действия. Ранее сообщалось, что вблизи деревни Михалово через реку пытались попасть в Польшу трое мигрантов. Двое из них, заметив патруль, вернулись на территорию Белоруссии, а третий попытался двигаться дальше. По информации польских военных, этот человек проявил агрессию и напал на одного из солдат. В результате его атаковали резиновыми пулями из гладкоствольного оружия. Польский военнослужащий не получил серьезных травм, о состоянии мигранта не сообщается. В апреле 2025 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий отказывать в предоставлении убежища иностранцам, незаконно пересекшим границу. На основании этого документа премьер-министр Дональд Туск ввел дополнительные меры по пресечению незаконной миграции. Польские власти продолжают обвинять Минск в организации миграционного кризиса на границе. Белоруссия отвергает обвинения и заявляет о насильственном выдворении мигрантов с польской стороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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