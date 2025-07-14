Глава МО Польши похвалил солдат за стрельбу по мигрантам на границе с Беларусью

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш восхитился польскими военными, которые расстреляли резиновыми пулями нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Свою хвалебную речь глава оборонного ведомства разместил в соцсетях 14 июля.
«Солдаты, охраняющие восточную границу, делают все возможное, ежедневно рискуя жизнью и здоровьем, чтобы защитить Польшу от нелегальных мигрантов. Именно это и произошло 10 июля под Михалово», — отметил Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X. Он добавил, что пограничникам пришлось действовать под градом камней и в условиях агрессии со стороны нарушителей, и выразил признательность военным за эффективные действия.
Ранее сообщалось, что вблизи деревни Михалово через реку пытались попасть в Польшу трое мигрантов. Двое из них, заметив патруль, вернулись на территорию Белоруссии, а третий попытался двигаться дальше. По информации польских военных, этот человек проявил агрессию и напал на одного из солдат. В результате его атаковали резиновыми пулями из гладкоствольного оружия. Польский военнослужащий не получил серьезных травм, о состоянии мигранта не сообщается.
В апреле 2025 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий отказывать в предоставлении убежища иностранцам, незаконно пересекшим границу. На основании этого документа премьер-министр Дональд Туск ввел дополнительные меры по пресечению незаконной миграции. Польские власти продолжают обвинять Минск в организации миграционного кризиса на границе. Белоруссия отвергает обвинения и заявляет о насильственном выдворении мигрантов с польской стороны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.