Российского писателя Олега Роя внесли в базу «Миротворец»

Российского писателя Олега Роя внесли в базу
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Названной причиной занесения Олега Роя в базу «Миротворца» является якобы пропаганда войны
Названной причиной занесения Олега Роя в базу «Миротворца» является якобы пропаганда войны Фото:

Российский писатель и автор произведения «Время героев» Олег Рой был внесен в базу данных украинского ресурса «Миротворец» (признан в РФ экстремистским). Причиной для включения стали обвинения в предполагаемой пропаганде войны, публичной поддержке действий России, а также в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Олег Рой попал в базу скандально известного украинского сайта „Миротворец“ за якобы пропаганду войны, „публичную поддержку российской агрессии“ и покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», — пишет РИА Новости.

Согласно информации, размещенной на сайте, писателя обвиняют в участии в мероприятиях, целью которых была героизация лиц, причастных к военным преступлениям, совершавших убийства мирных жителей Украины и разрушение украинских городов и сел. Также отмечается его вовлеченность в российские пропагандистские акции. Помимо этого, Рой фигурирует как соучастник действий российской власти, квалифицируемых как преступления против Украины и ее граждан.

Ранее в базу данных скандально известного украинского сайта был включен российский шеф-повар Константин Ивлев. Причиной стало посещение Крыма. В списках «Миротворца» числится и блогер Влад Бумага, пишет «Национальная Служба Новостей».

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Российский писатель и автор произведения «Время героев» Олег Рой был внесен в базу данных украинского ресурса «Миротворец» (признан в РФ экстремистским). Причиной для включения стали обвинения в предполагаемой пропаганде войны, публичной поддержке действий России, а также в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины. «Олег Рой попал в базу скандально известного украинского сайта „Миротворец“ за якобы пропаганду войны, „публичную поддержку российской агрессии“ и покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», — пишет РИА Новости. Согласно информации, размещенной на сайте, писателя обвиняют в участии в мероприятиях, целью которых была героизация лиц, причастных к военным преступлениям, совершавших убийства мирных жителей Украины и разрушение украинских городов и сел. Также отмечается его вовлеченность в российские пропагандистские акции. Помимо этого, Рой фигурирует как соучастник действий российской власти, квалифицируемых как преступления против Украины и ее граждан. Ранее в базу данных скандально известного украинского сайта был включен российский шеф-повар Константин Ивлев. Причиной стало посещение Крыма. В списках «Миротворца» числится и блогер Влад Бумага, пишет «Национальная Служба Новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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