Российского писателя Олега Роя внесли в базу «Миротворец»

Российский писатель и автор произведения «Время героев» Олег Рой был внесен в базу данных украинского ресурса «Миротворец» (признан в РФ экстремистским). Причиной для включения стали обвинения в предполагаемой пропаганде войны, публичной поддержке действий России, а также в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.
«Олег Рой попал в базу скандально известного украинского сайта „Миротворец“ за якобы пропаганду войны, „публичную поддержку российской агрессии“ и покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», — пишет РИА Новости.
Согласно информации, размещенной на сайте, писателя обвиняют в участии в мероприятиях, целью которых была героизация лиц, причастных к военным преступлениям, совершавших убийства мирных жителей Украины и разрушение украинских городов и сел. Также отмечается его вовлеченность в российские пропагандистские акции. Помимо этого, Рой фигурирует как соучастник действий российской власти, квалифицируемых как преступления против Украины и ее граждан.
Ранее в базу данных скандально известного украинского сайта был включен российский шеф-повар Константин Ивлев. Причиной стало посещение Крыма. В списках «Миротворца» числится и блогер Влад Бумага, пишет «Национальная Служба Новостей».
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