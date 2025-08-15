Работников горящего под Рязанью завода экстренно эвакуировали

В Шиловском районе Рязанской области на одном из промышленных предприятий произошло возгорание в цехе, после чего персонал был эвакуирован. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, опасности для жилых домов нет.
«Сегодня на одном из предприятий Шиловского района произошло возгорание в цехе. Все оперативные службы работают на месте, создан оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Персонал предприятия эвакуирован. Угрозы жилому сектору нет», — говорится в сообщении. Согласно информации, предоставленной МЧС России, для устранения последствий инцидента задействовано около 70 специалистов и 28 единиц техники.
В Рязанской области на заводе «Эластик» 15 августа произошел взрыв, вызвавший масштабный пожар. По последним данным, погибли пять человек, число пострадавших уточняется. Здание цеха полностью разрушено, на месте работают 70 спасателей и 28 единиц техники. СК начал проверку, предварительная версия — техническая неисправность. Подробности МЧС в материале URA.RU.
