Совет Федерации одобрил борьбу с борщевиком

Совет Федерации утвердил закон, согласно которому собственники земельных участков в России обязаны принимать меры по ликвидации борщевика. Об этом заявил глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных.
«В Московской области правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков», — заявил Двойных. Его слова приводит РИА Новости. Также он указал, что в то же число попадают и другие инвазивные растения.
Порядок и особенности защиты окружающей среды от распространения инвазивных видов растений будут устанавливаться региональными нормативными правовыми актами. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года
Ранее в Госдуме предлагали поправки, которые позволяют бороться с инвазивными растениями с помощью механического и химического удаления. Об этом сообщал телеканал «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.