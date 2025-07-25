Совет Федерации одобрил борьбу с борщевиком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С борщевиками будут бороться в Московской области, сообщил Двойных
С борщевиками будут бороться в Московской области, сообщил Двойных Фото:

Совет Федерации утвердил закон, согласно которому собственники земельных участков в России обязаны принимать меры по ликвидации борщевика. Об этом заявил глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных.

«В Московской области правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков», — заявил Двойных. Его слова приводит РИА Новости. Также он указал, что в то же число попадают и другие инвазивные растения.

Порядок и особенности защиты окружающей среды от распространения инвазивных видов растений будут устанавливаться региональными нормативными правовыми актами. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года

Ранее в Госдуме предлагали поправки, которые позволяют бороться с инвазивными растениями с помощью механического и химического удаления. Об этом сообщал телеканал «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Совет Федерации утвердил закон, согласно которому собственники земельных участков в России обязаны принимать меры по ликвидации борщевика. Об этом заявил глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных. «В Московской области правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков», — заявил Двойных. Его слова приводит РИА Новости. Также он указал, что в то же число попадают и другие инвазивные растения. Порядок и особенности защиты окружающей среды от распространения инвазивных видов растений будут устанавливаться региональными нормативными правовыми актами. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года Ранее в Госдуме предлагали поправки, которые позволяют бороться с инвазивными растениями с помощью механического и химического удаления. Об этом сообщал телеканал «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...