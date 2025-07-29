29 июля 2025

Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Дагестане

© Служба новостей «URA.RU»
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В Дагестане прогнозируют пожароопасность пятого класса
В Дагестане прогнозируют пожароопасность пятого класса Фото:

В Дагестане объявлен режим чрезвычайной пожароопасности пятого класса в предгорных и приморских районах. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Чрезвычайная пожароопасность пятого класса ожидается местами по предгорным и приморским районам республики», — сообщили представители регионального ведомства в telegram-канале. Высокий уровень опасности ожидается также в низменных, горных и приморских территориях республики вплоть до конца суток 29 июля и в течение 30 июля 2025 года.

В ведомстве уточнили, что при сохранении устойчивой жаркой и сухой погоды возрастает риск возникновения природных пожаров. Спасатели призвали жителей не разводить костры, не проводить работы с применением открытого пламени, а также отказаться от сжигания бытовых отходов и травы на приусадебных участках.

Нарушение противопожарных мер может привести к возникновению ландшафтных пожаров и угрозе безопасности населенных пунктов. МЧС Дагестана напоминает: при обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщить по телефону 112.

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В Дагестане объявлен режим чрезвычайной пожароопасности пятого класса в предгорных и приморских районах. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. «Чрезвычайная пожароопасность пятого класса ожидается местами по предгорным и приморским районам республики», — сообщили представители регионального ведомства в telegram-канале. Высокий уровень опасности ожидается также в низменных, горных и приморских территориях республики вплоть до конца суток 29 июля и в течение 30 июля 2025 года. В ведомстве уточнили, что при сохранении устойчивой жаркой и сухой погоды возрастает риск возникновения природных пожаров. Спасатели призвали жителей не разводить костры, не проводить работы с применением открытого пламени, а также отказаться от сжигания бытовых отходов и травы на приусадебных участках. Нарушение противопожарных мер может привести к возникновению ландшафтных пожаров и угрозе безопасности населенных пунктов. МЧС Дагестана напоминает: при обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщить по телефону 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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