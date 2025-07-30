Россиянам подсказали, как правильно сушить зелень на зиму

Лучше всего сушить травы в пучках, на свежем воздухе, в духовке или дегидраторе. Собирать зелень надо в сухую погоду, в удаленности от трасс и оставлять только молодые побеги, рассказали специалисты.
“Травы можно развесить пучками на свежем воздухе, разложить на противне. Также возможно отправить в духовую печь либо засушить в дегидраторе”, — передает Общественная Служба Новостей.
Для засушивания в пучках следует собрать зелень в букетики и подвесить в темном проветриваемом месте. На свежем воздухе травы стоит сушить, расположив на пергаменте и накрыв марлей. В духовке растения нужно сушить на температуре 30-50°C в течение 2-4 часов, равномерно переворачивая. Дегидратор — лучшее решение, сушка в нем займет от двух до шести часов при 35-41 °C.
Если после сушки листья легко отходят от стебля и начинают крошиться, а стебель стал хрупким, то трава для чая готова. Лучше всего хранить зелень в темноте и прохладе, внутри герметичных сосудов.
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