Россиянам подсказали, как правильно сушить зелень на зиму

ОСН: зелень на зиму нужно сушить в духовке или дегидраторе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лучше всего для засушки подходят молодые побеги
Лучше всего для засушки подходят молодые побеги Фото:

Лучше всего сушить травы в пучках, на свежем воздухе, в духовке или дегидраторе. Собирать зелень надо в сухую погоду, в удаленности от трасс и оставлять только молодые побеги, рассказали специалисты.

“Травы можно развесить пучками на свежем воздухе, разложить на противне. Также возможно отправить в духовую печь либо засушить в дегидраторе”, — передает Общественная Служба Новостей.

Для засушивания в пучках следует собрать зелень в букетики и подвесить в темном проветриваемом месте. На свежем воздухе травы стоит сушить, расположив на пергаменте и накрыв марлей. В духовке растения нужно сушить на температуре 30-50°C в течение 2-4 часов, равномерно переворачивая. Дегидратор — лучшее решение, сушка в нем займет от двух до шести часов при 35-41 °C.

Если после сушки листья легко отходят от стебля и начинают крошиться, а стебель стал хрупким, то трава для чая готова. Лучше всего хранить зелень в темноте и прохладе, внутри герметичных сосудов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лучше всего сушить травы в пучках, на свежем воздухе, в духовке или дегидраторе. Собирать зелень надо в сухую погоду, в удаленности от трасс и оставлять только молодые побеги, рассказали специалисты. “Травы можно развесить пучками на свежем воздухе, разложить на противне. Также возможно отправить в духовую печь либо засушить в дегидраторе”, — передает Общественная Служба Новостей. Для засушивания в пучках следует собрать зелень в букетики и подвесить в темном проветриваемом месте. На свежем воздухе травы стоит сушить, расположив на пергаменте и накрыв марлей. В духовке растения нужно сушить на температуре 30-50°C в течение 2-4 часов, равномерно переворачивая. Дегидратор — лучшее решение, сушка в нем займет от двух до шести часов при 35-41 °C. Если после сушки листья легко отходят от стебля и начинают крошиться, а стебель стал хрупким, то трава для чая готова. Лучше всего хранить зелень в темноте и прохладе, внутри герметичных сосудов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...