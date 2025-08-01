Азербайджанские СМИ назвало российский Калининград Кенигсбергом

Азербайджанские СМИ начали использовать исторические названия российских городов, в частности именуя Калининград Кенигсбергом. Об этом сообщает Daily Storm.
«Азербайджанские СМИ начали называть российский Калининград Кенигсбергом», — пишет издание. Материал с соответсвующей особенностью заметили на просторах Minval. Уточняется, что шаг стал реакцией на публикацию российского агентства ТАСС, где город Ханкенди был назван Степанакертом.
В материале Minval, посвященном размещению в Калининграде новейших зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», для обозначения города было использовано его прежнее название — Кенигсберг. Государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ также заявило о намерении последовательно называть российские города их историческими именами.
В перечень агентства вошли не только Калининград (Кенигсберг), но и Оренбург (Орынбор), Волгоград (Сарысу), Грозный (Солжа-Гала), Новороссийск (Суджук-Кале), Южно-Сахалинск (Тоехара), Южно-Курильск (Фурукамаппу), Петрозаводск (Петроскои), Ижевск (Ижкар), а также река Волга (Итиль). Представители агентства подчеркнули, что подобная редакционная политика будет применяться и в дальнейших публикациях.
Ранее министерство иностранных дел Азербайджана обратилось с требованием к информационному агентству ТАСС принести официальные извинения за употребление в материале о сносе памятника Ивану Айвазовскому исторического наименования города Ханкенди — Степанакерт. Агентсто исправило наименование на Нагорный Карабах, а позже — на просто Карабах.
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