Азербайджанские СМИ назвало российский Калининград Кенигсбергом

Minval назвало российский Калининград Кенигсбергом
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Азербайджанские СМИ назвали Калининград Кенигсбергом из-за обиды на российское СМИ
Азербайджанские СМИ назвали Калининград Кенигсбергом из-за обиды на российское СМИ Фото:

Азербайджанские СМИ начали использовать исторические названия российских городов, в частности именуя Калининград Кенигсбергом. Об этом сообщает Daily Storm.

«Азербайджанские СМИ начали называть российский Калининград Кенигсбергом», — пишет издание. Материал с соответсвующей особенностью заметили на просторах Minval. Уточняется, что шаг стал реакцией на публикацию российского агентства ТАСС, где город Ханкенди был назван Степанакертом.

В материале Minval, посвященном размещению в Калининграде новейших зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», для обозначения города было использовано его прежнее название — Кенигсберг. Государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ также заявило о намерении последовательно называть российские города их историческими именами.

В перечень агентства вошли не только Калининград (Кенигсберг), но и Оренбург (Орынбор), Волгоград (Сарысу), Грозный (Солжа-Гала), Новороссийск (Суджук-Кале), Южно-Сахалинск (Тоехара), Южно-Курильск (Фурукамаппу), Петрозаводск (Петроскои), Ижевск (Ижкар), а также река Волга (Итиль). Представители агентства подчеркнули, что подобная редакционная политика будет применяться и в дальнейших публикациях.

Ранее министерство иностранных дел Азербайджана обратилось с требованием к информационному агентству ТАСС принести официальные извинения за употребление в материале о сносе памятника Ивану Айвазовскому исторического наименования города Ханкенди — Степанакерт. Агентсто исправило наименование на Нагорный Карабах, а позже — на просто Карабах.

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Азербайджанские СМИ начали использовать исторические названия российских городов, в частности именуя Калининград Кенигсбергом. Об этом сообщает Daily Storm. «Азербайджанские СМИ начали называть российский Калининград Кенигсбергом», — пишет издание. Материал с соответсвующей особенностью заметили на просторах Minval. Уточняется, что шаг стал реакцией на публикацию российского агентства ТАСС, где город Ханкенди был назван Степанакертом. В материале Minval, посвященном размещению в Калининграде новейших зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», для обозначения города было использовано его прежнее название — Кенигсберг. Государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ также заявило о намерении последовательно называть российские города их историческими именами. В перечень агентства вошли не только Калининград (Кенигсберг), но и Оренбург (Орынбор), Волгоград (Сарысу), Грозный (Солжа-Гала), Новороссийск (Суджук-Кале), Южно-Сахалинск (Тоехара), Южно-Курильск (Фурукамаппу), Петрозаводск (Петроскои), Ижевск (Ижкар), а также река Волга (Итиль). Представители агентства подчеркнули, что подобная редакционная политика будет применяться и в дальнейших публикациях. Ранее министерство иностранных дел Азербайджана обратилось с требованием к информационному агентству ТАСС принести официальные извинения за употребление в материале о сносе памятника Ивану Айвазовскому исторического наименования города Ханкенди — Степанакерт. Агентсто исправило наименование на Нагорный Карабах, а позже — на просто Карабах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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