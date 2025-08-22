В НАТО ответили, будут ли США задействованы в обеспечении безопасности Украины

Рютте: США задействованы в работе над гарантиями безопасности для Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марк Рютте заявил, что НАТО и США работают над гарантиями безопасности для Украины
Марк Рютте заявил, что НАТО и США работают над гарантиями безопасности для Украины Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США примут непосредственное участие в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте в ходе общения с президентом страны Владимиром Зеленским. Сам глава альянса 22 августа прибыл в Киев.

«США будут задействованы в гарантиях безопасности для Украины», — подчеркнул Рютте. Его слова передает украинское агентство УНИАН. Он также заявил, что в НАТО работают над тем, чтобы после окончания конфликта Украина получила поддержку для защиты своего государства.

Сам Зеленский в ходе встречи с Рютте заявил, что готов к трехсторонним переговорам с Россией, при участии США. До этого в РФ также давали понять, что президент страны Владимир Путин готов к личной встрече с украинским лидером при условии, если будет подготовлена соответствующая повестка и вопросы.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США примут непосредственное участие в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте в ходе общения с президентом страны Владимиром Зеленским. Сам глава альянса 22 августа прибыл в Киев. «США будут задействованы в гарантиях безопасности для Украины», — подчеркнул Рютте. Его слова передает украинское агентство УНИАН. Он также заявил, что в НАТО работают над тем, чтобы после окончания конфликта Украина получила поддержку для защиты своего государства. Сам Зеленский в ходе встречи с Рютте заявил, что готов к трехсторонним переговорам с Россией, при участии США. До этого в РФ также давали понять, что президент страны Владимир Путин готов к личной встрече с украинским лидером при условии, если будет подготовлена соответствующая повестка и вопросы.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...