В НАТО ответили, будут ли США задействованы в обеспечении безопасности Украины

США примут непосредственное участие в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте в ходе общения с президентом страны Владимиром Зеленским. Сам глава альянса 22 августа прибыл в Киев.
«США будут задействованы в гарантиях безопасности для Украины», — подчеркнул Рютте. Его слова передает украинское агентство УНИАН. Он также заявил, что в НАТО работают над тем, чтобы после окончания конфликта Украина получила поддержку для защиты своего государства.
Сам Зеленский в ходе встречи с Рютте заявил, что готов к трехсторонним переговорам с Россией, при участии США. До этого в РФ также давали понять, что президент страны Владимир Путин готов к личной встрече с украинским лидером при условии, если будет подготовлена соответствующая повестка и вопросы.
