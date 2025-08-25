«Отказался отвечать»: Залужный весной обиделся на вице-президента США Вэнса

The Guardian: Залужный отказался отвечать на звонок вице-президента США Вэнса
Залужный обиделся на вице-президента США после ссоры лидеров Зеленского и Трампа
Залужный обиделся на вице-президента США после ссоры лидеров Зеленского и Трампа

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отказался отвечать на телефонный звонок вице-президента США Джей Ди Вэнса после инцидента между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

«После скандала окружение Трампа, по всей видимости, пыталось выйти на связь с возможными кандидатами на пост президента Украины», — сказано в сообщении. Также отмечается, что вице-президент хотел поговорить через различные дипломатические и альтернативные каналы связи.

Кроме того, сообщается, что отказ Залужного отвечать на звонок свидетельствует о напряженных отношениях между украинской и американской стороной на фоне растущей политической неопределенности в США. Источники газеты уточняют, что попытки установления контакта предпринимались сразу после резонансной ссоры между Зеленским и Трампом, а также на фоне слухов о возможной смене руководства Украины.

