Baza: родные задержанного в афганистане ученого не знают, где он находится

Святослав Каверин был задержан 19 июля в городе Кундуз
Святослав Каверин был задержан 19 июля в городе Кундуз

Родные задержанного в Афганистане антрополога Святослава Каверина не знают о его местонахождении. Уже более месяца российский ученый находится в заключении.

Как пишет telegram-канал Baza, ситуация с задержанием Каверина вызвала широкий резонанс среди российских ученых. В адрес МИД РФ были направлены обращения с просьбой установить местонахождение антрополога, обеспечить защиту его прав и предоставить консульскую поддержку. Среди подписантов писем — директор Института востоковедения РАУ Гарник Асатрян, президент Ассоциации антропологов и этнологов России Валерий Тишков, директор Института языкознания РАН Александр Кибрик, заместитель директора Института русского языка имени В. В. Виноградова Владимир Плунгян и заведующий сектором иранских языков Института языкознания РАН Олег Беляев.

Несмотря на настойчивые обращения коллег и родственников Каверина, в частности его матери, ответы из Консульского отдела Посольства России в Афганистане остаются неизменными. Представители дипмиссии сообщают, что «никакой новой информации нет, при ее поступлении свяжутся». Родные и друзья ученого продолжают добиваться хотя бы личной встречи с российским консулом в Кабуле.

Святослав Каверин был задержан 19 июля в городе Кундуз. Причиной задержания могли стать контакты Каверина с местными жителями, которые вызывали интерес у представителей движения «Талибан» (организация, признанная террористической в РФ). Эти люди сопровождали ученого во время его поездок по различным провинциям страны и, возможно, были замечены на фотографиях, опубликованных Кавериным в личном блоге.

