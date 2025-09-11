Forbes: в России массово закрываются автосалоны

В российских городах-миллионниках с начала 2025 года наблюдается значительное сокращение числа автосалонов. За этот период их количество уменьшилось на 30%.

По данным, опубликованным журналом Forbes, наиболее заметное сокращение автосалонов произошло в Ростове-на-Дону, где закрылось 29,3% всех точек продаж новых автомобилей. В Воронеже и Волгограде доля закрытых автосалонов составила 18,8% и 18,3% соответственно.

Эксперты связывают массовое закрытие автосалонов с несколькими ключевыми факторами. В первую очередь отмечается низкий спрос на новые автомобили, который сохраняется на протяжении последних месяцев. Также существенное влияние оказывает рост процентных ставок по автокредитам. Еще одной причиной называют повышение цен на новые автомобили, вызванное как инфляционными процессами, так и ростом издержек автопроизводителей. На фоне экономической нестабильности россияне переходят к сберегательной модели поведения.

