Эксперимент со сдачей двух предметов на ОГЭ продолжится

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проект по сдаче двух предметов на ОГЭ оказался востребован среди школьников
Проект по сдаче двух предметов на ОГЭ оказался востребован среди школьников Фото:

Эксперимент по сдаче двух предметов на ОГЭ продолжат в 2025/2026 учебном году в ряде регионов России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения РФ. Решение принято после анализа успешных результатов пилотного проекта в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

«В ходе мероприятия было принято решение продолжить реализацию эксперимента в 2025/26 учебном году», — говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения по итогам совещания, которое провел министр Сергей Кравцов. В ведомстве отметили, что эксперимент нового формата оказался востребованным среди выпускников девятых классов.

В ходе эксперимента школьники сдавали только два обязательных предмета на ОГЭ, что позволило большему числу выпускников поступить в колледжи и техникумы без дополнительных экзаменов. По данным ведомства, такой подход снизил нагрузку на учеников и дал положительную оценку среди педагогов и родителей.

Ранее сообщалось, что существенных изменений в структуре ОГЭ-2026 не ожидается, однако по отдельным предметам введены корректировки: изменились критерии оценки по русскому языку и литературе, а также обновлены задания по информатике, биологии, химии и географии. Для перехода в 10-й класс ученикам по-прежнему необходимо набрать минимальное количество баллов по профильным предметам, рекомендованное Рособрнадзором. В ряде регионов, включая Свердловскую область, сохраняется распределение выпускников 9-х классов по профильным направлениям на основе результатов ОГЭ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Эксперимент по сдаче двух предметов на ОГЭ продолжат в 2025/2026 учебном году в ряде регионов России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения РФ. Решение принято после анализа успешных результатов пилотного проекта в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. «В ходе мероприятия было принято решение продолжить реализацию эксперимента в 2025/26 учебном году», — говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения по итогам совещания, которое провел министр Сергей Кравцов. В ведомстве отметили, что эксперимент нового формата оказался востребованным среди выпускников девятых классов. В ходе эксперимента школьники сдавали только два обязательных предмета на ОГЭ, что позволило большему числу выпускников поступить в колледжи и техникумы без дополнительных экзаменов. По данным ведомства, такой подход снизил нагрузку на учеников и дал положительную оценку среди педагогов и родителей. Ранее сообщалось, что существенных изменений в структуре ОГЭ-2026 не ожидается, однако по отдельным предметам введены корректировки: изменились критерии оценки по русскому языку и литературе, а также обновлены задания по информатике, биологии, химии и географии. Для перехода в 10-й класс ученикам по-прежнему необходимо набрать минимальное количество баллов по профильным предметам, рекомендованное Рособрнадзором. В ряде регионов, включая Свердловскую область, сохраняется распределение выпускников 9-х классов по профильным направлениям на основе результатов ОГЭ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...