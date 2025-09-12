Эксперимент со сдачей двух предметов на ОГЭ продолжится

Эксперимент по сдаче двух предметов на ОГЭ продолжат в 2025/2026 учебном году в ряде регионов России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения РФ. Решение принято после анализа успешных результатов пилотного проекта в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.
«В ходе мероприятия было принято решение продолжить реализацию эксперимента в 2025/26 учебном году», — говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения по итогам совещания, которое провел министр Сергей Кравцов. В ведомстве отметили, что эксперимент нового формата оказался востребованным среди выпускников девятых классов.
В ходе эксперимента школьники сдавали только два обязательных предмета на ОГЭ, что позволило большему числу выпускников поступить в колледжи и техникумы без дополнительных экзаменов. По данным ведомства, такой подход снизил нагрузку на учеников и дал положительную оценку среди педагогов и родителей.
Ранее сообщалось, что существенных изменений в структуре ОГЭ-2026 не ожидается, однако по отдельным предметам введены корректировки: изменились критерии оценки по русскому языку и литературе, а также обновлены задания по информатике, биологии, химии и географии. Для перехода в 10-й класс ученикам по-прежнему необходимо набрать минимальное количество баллов по профильным предметам, рекомендованное Рособрнадзором. В ряде регионов, включая Свердловскую область, сохраняется распределение выпускников 9-х классов по профильным направлениям на основе результатов ОГЭ.
