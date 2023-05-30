Боец-доброволец из Златоуста спасает со скоростью «Урала»

Снаряды заставляют водителя внимательней смотреть по сторонам

30 мая 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

Боец представлен к награде за дежурство под обстрелом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Доброволец из Златоуста Александр Токаев (Челябинская область) представлен к награждению медалью «За отвагу». На СВО боец занимается перевозками и просится в самое пекло. Как рассказал Токаев URA.RU, для него никогда не стояло вопроса, надо ли участвовать в спецоперации. Когда по телефону Александру предложили подписать контракт с Минобороны РФ, он не сомневался ни секунды. Ответил, что готов и уже через несколько дней был в военкомате. Александр Токаев идет опасности навстречу и не боится трудностей Фото: личный архив Александра Токаева «Точкой отсчета стало 3 ноября 2022 года. В этот день я находился на работе. Вахтовым методом тогда трудился, был на севере страны. Поступил звонок с предложением принять участие в спецоперации. Согласился, не раздумывая», — рассказал URA.RU свою историю Токаев. Как только вернулся с вахты, первым делом отправился в военкомат. Внутренне он был готов к службе. Вероятно, поэтому на сборы ушло совсем мало времени. Быстро прошел медкомиссию. Офицер в Челябинске позвал в спецназ, Токаев согласился и отправился в воинскую часть в Новосибирске. Риск за рулем Боевой опыт у Александра имелся. Срочную службу в 90-х годах прошел в погранвойсках на границе с Китаем. К тяжелым условиям привык, опасности не страшили. Просил работу, что посложней. Был готов к высокой ответственности. «Поступил в распоряжение воинской части в Луганской народной республике. Меня определили снайпером-разведчиком. Но дали автомобиль. Грузы бывают разные: запчасти, боеприпасы, другие товарно-материальные ценности. Приходится также транспортировать людей», — сообщил Токаев. Спортзал для занятий оборудован прямо на улице Фото: личный архив Александра Токаева Ему по душе то, что сопряжено с опасностью, риском. Но порученное дело привык выполнять безукоризненно на любой должности. Часто с поручениями бывает в местах соприкосновения армий. И такие миссии часто сопряжены с оказанием экстренной помощи. Дежурство под обстрелом Историй на фронте много. Их не записывают, но некоторые невозможно выбросить из головы. «Однажды прошедшей зимой поручили забрать мобилизованных со стороны Луганска. В машине сидели 10 человек. Ехали в районе Старобельска, и началась бомбежка. Слева от меня на обочину прилетела ракета. Один взрыв, другой. Когда ребята увидели, что дело плохо, забеспокоились: быстрей бы выбраться из зоны обстрела. В таких случаях, когда нервы сдают, надо предельно сконцентрировать внимание. Автоматически в мозгах начал просчитывать: по какому пути проехать, с какой скоростью, где будем в относительной безопасности?» — вспомнил Токаев. В тот раз, как и прежде, обошлось. В целости-сохранности добрались до пункта назначения. Но служить приходится не только за рулем. Когда боец стоял на посту, часть попала по бомбардировку HIMARS. Дежурство заканчивалось, но сменить было некому — не добраться. Полночи стоял Токаев под обстрелом, не сдал пост. А утром командир сильно удивился, что жив. Военнослужащего представили к награде. Возить грузы приходится как на Донбасс, так и за его пределы Фото: личный архив Александра Токаева Дома ждет семья В его ответственности — грузовики: «КАМаЗ» или «Урал». Машины должны всегда быть готовы к выполнению любой трудной задачи. Причем задания могут меняться быстро. Поручения приходят с разных подразделений: от медиков, разведчиков, пехотинцев. А дома ждет семья. Сын учится в вузе, дочка — школьница. Александр скучает. Как и семья: супруга и дети. Сын все понимает, но много не говорит. Уверен, что отец выполняет правильную задачу. Токаев шлет домашним приветы, демонстрируя уверенность в победе. Служба складывается из рутины. И место подвигу в ней есть место практически ежедневно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Доброволец из Златоуста Александр Токаев (Челябинская область) представлен к награждению медалью «За отвагу». На СВО боец занимается перевозками и просится в самое пекло. Как рассказал Токаев URA.RU, для него никогда не стояло вопроса, надо ли участвовать в спецоперации. Когда по телефону Александру предложили подписать контракт с Минобороны РФ, он не сомневался ни секунды. Ответил, что готов и уже через несколько дней был в военкомате. «Точкой отсчета стало 3 ноября 2022 года. В этот день я находился на работе. Вахтовым методом тогда трудился, был на севере страны. Поступил звонок с предложением принять участие в спецоперации. Согласился, не раздумывая», — рассказал URA.RU свою историю Токаев. Как только вернулся с вахты, первым делом отправился в военкомат. Внутренне он был готов к службе. Вероятно, поэтому на сборы ушло совсем мало времени. Быстро прошел медкомиссию. Офицер в Челябинске позвал в спецназ, Токаев согласился и отправился в воинскую часть в Новосибирске. Риск за рулем Боевой опыт у Александра имелся. Срочную службу в 90-х годах прошел в погранвойсках на границе с Китаем. К тяжелым условиям привык, опасности не страшили. Просил работу, что посложней. Был готов к высокой ответственности. «Поступил в распоряжение воинской части в Луганской народной республике. Меня определили снайпером-разведчиком. Но дали автомобиль. Грузы бывают разные: запчасти, боеприпасы, другие товарно-материальные ценности. Приходится также транспортировать людей», — сообщил Токаев. Ему по душе то, что сопряжено с опасностью, риском. Но порученное дело привык выполнять безукоризненно на любой должности. Часто с поручениями бывает в местах соприкосновения армий. И такие миссии часто сопряжены с оказанием экстренной помощи. Дежурство под обстрелом Историй на фронте много. Их не записывают, но некоторые невозможно выбросить из головы. «Однажды прошедшей зимой поручили забрать мобилизованных со стороны Луганска. В машине сидели 10 человек. Ехали в районе Старобельска, и началась бомбежка. Слева от меня на обочину прилетела ракета. Один взрыв, другой. Когда ребята увидели, что дело плохо, забеспокоились: быстрей бы выбраться из зоны обстрела. В таких случаях, когда нервы сдают, надо предельно сконцентрировать внимание. Автоматически в мозгах начал просчитывать: по какому пути проехать, с какой скоростью, где будем в относительной безопасности?» — вспомнил Токаев. В тот раз, как и прежде, обошлось. В целости-сохранности добрались до пункта назначения. Но служить приходится не только за рулем. Когда боец стоял на посту, часть попала по бомбардировку HIMARS. Дежурство заканчивалось, но сменить было некому — не добраться. Полночи стоял Токаев под обстрелом, не сдал пост. А утром командир сильно удивился, что жив. Военнослужащего представили к награде. Дома ждет семья В его ответственности — грузовики: «КАМаЗ» или «Урал». Машины должны всегда быть готовы к выполнению любой трудной задачи. Причем задания могут меняться быстро. Поручения приходят с разных подразделений: от медиков, разведчиков, пехотинцев. А дома ждет семья. Сын учится в вузе, дочка — школьница. Александр скучает. Как и семья: супруга и дети. Сын все понимает, но много не говорит. Уверен, что отец выполняет правильную задачу. Токаев шлет домашним приветы, демонстрируя уверенность в победе. Служба складывается из рутины. И место подвигу в ней есть место практически ежедневно.