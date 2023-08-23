Власти РФ восстанавливают отрасль, утерянную при Ельцине

Она обеспечит стране более высокие доходы от экспорта

23 августа 2023 в 20:59 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил обновленную стратегию развития обрабатывающей промышленности Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Власти восстанавливают целые отрасли обрабатывающей промышленности, разрушенные и утерянные в 90-х. Станкостроение и машиностроение обеспечат стране технологический суверенитет и устойчивое развитие экономики. Так эксперты объяснили URA.RU смыслы обновленной стратегии развития обрабатывающей промышленности, которую премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил на заседании 23 августа. Запуск заводов позволит уйти от экспорта сырья к более выгодной продаже готовой продукции, считают аналитики. Цель обновленной сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности — повысить к 2035 году индекс обрабатывающих производств на 55% по отношению к базовому 2019 году, отметил Мишустин. Производительность труда за этот период должна увеличиться вдвое. Подготовленный документ также включает в себя меры по решению задач по приоритетным направлениям, которые были определены на стратегической сессии правительства в мае. В их числе стимулирование научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, обновление станкоинструментальной промышленности, реализация прорывных проектов в сфере цифровой трансформации. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что к 2035 году индекс обрабатывающих производств увеличится на 55% Фото: Владимир Андреев © URA.RU При этом обрабатывающая отрасль показывает позитивную текущую динамику развития. Мишустин отметил, что, несмотря на санкционное давление, нарушение кооперационных связей и логистических маршрутов, закрытие традиционных экспортных рынков, предприятия смогли быстро адаптироваться к новым условиям и наращивают темпы выпуска продукции. «В первом полугодии индекс производства обрабатывающей промышленности в целом увеличился более чем на 6%. Ожидаем, что здесь по итогам года в зеленую зону выйдут и те направления, где произошел наибольший спад. В части автотранспортных средств рост может составить около 2%, в сегменте машин и оборудования — примерно 3,5%, а в секторе лекарственных средств и препаратов — почти 8%», — подчеркнул премьер-министр. В основу обновленной стратегии положен принцип долгосрочной предсказуемости и преемственности при реализации промышленной политики. Этот подход применяется на протяжении 10 лет и во многом благодаря этому предприятия смогли уверенно пройти через ковидный период, сообщил в ходе своего доклада министр промышленности и торговли Денис Мантуров. При этом один из базовых индикаторов стратегии — ежегодное увеличение объемов производства до 2035 года в среднем на 4%. «Чтобы гарантированно выйти на эти темпы, необходимо преодолеть структурное ограничение роста. Именно на этом сфокусированы приоритеты стратегии. Первый приоритет — это создание условий для запуска во всех отраслях нового инвестиционного цикла. Приток капитала необходим и для старта новых проектов, и в целом для снижения накопленного износа основных фондов. Следующий приоритет — это повышение инновационного потенциала предприятий промышленности», — пояснил Мантуров. Статья по теме Регионам России показали, за счет чего наполнять бюджеты Реализация всех обозначенных подходов позволит нарастить долю отраслей обрабатывающих производств в ВВП до 15,5% к 2035 году. Мишустин обратил особое внимание на федеральный проект «Развитие производства средств производства», который в том числе касается станкоинструментальной отрасли. «Президент уделяет этой теме очень серьезное внимание. Она имеет важнейшее значение для укрепления нашего технологического и промышленного суверенитета. Важно продолжать внимательно следить за динамикой, обеспечить выполнение поручения президента по увеличению в текущем году объемов таких производств, а также их доли в валовом внутреннем продукте», — подчеркнул премьер. Власти намерены развивать отечественное станкостроение и машиностроение Фото: Георгий Бергал © URA.RU Власти восстанавливают целые отрасли обрабатывающей промышленности, разрушенные и утерянные в 90-х в эпоху первого президента РФ Бориса Ельцина, комментируют аналитики. Станкостроение и машиностроение обеспечат стране технологический суверенитет и устойчивое развитие экономики, считает профессор, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев. «Невозможно говорить о независимости России без развития обрабатывающей промышленности, станкостроения, машиностроения. Не требуется производить всю номенклатуру машин, но необходимо производить основное оборудование. Для этого нужно возродить станкостроение, подготовить кадры, влить немалые инвестиции. Обновленная стратегия должна дать результат с точки зрения безопасности страны, обеспечения суверенитета. Мы потеряли значительную долю предприятий обрабатывающей промышленности в 90-е и 2000-е годы. Это решение даст новый импульс возрождению многих отраслей, заводов, которые были закрыты или потеряны, возрождению кадрового потенциала», — сказал эксперт. В первом полугодии индекс производства обрабатывающей промышленности увеличился более чем на 6% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кандидат экономических наук Михаил Беляев отметил, что в России длительное время действовала другая концепция и акцент был сделан на развитие добывающей промышленности. Однако в условиях санкционного давления экономического противостояния с коллективным Западом власти делают ставку на внутренние производства. «Правительство определило в качестве главных приоритетов стратегии инвестиции и инновации, так как эти отрасли должны развиваться на новейшей технологической основе. Иначе Россия отстанет от всего остального мира и под вопрос может быть поставлен наш экономический и технологический суверенитет. По этой же причине Мишустин говорит о росте производительности труда, так как это и есть эффективность производства. Чтобы производить с наименьшими затратами материалов, труда и других ресурсов. Многие производительность труда понимают, как более умелую работу рабочих, но на самом деле производительность в значительной мере зависит от используемого оборудования», — пояснил экономист. Статья по теме Мишустин представил новый драйвер российской экономики Власти намерены совершить переход экономики России от продажи сырья к экспорту продукции готовой или с высокой степенью обработки, которая будет стоить намного дороже, считает профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «В России проблемы со станкостроением, так как в рамках истерии 90-х заявлялось, что нам это не нужно, что все это устарело. Пускали оборудование зачастую на переплавку по совету наших „внешних больших друзей“, которые просто уничтожали возможную будущую конкуренцию. Так были уничтожены целые отрасли, в частности, станкостроение. Власти сейчас предпринимают попытки восстановить это все», — резюмировал Черняховский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти восстанавливают целые отрасли обрабатывающей промышленности, разрушенные и утерянные в 90-х. Станкостроение и машиностроение обеспечат стране технологический суверенитет и устойчивое развитие экономики. Так эксперты объяснили URA.RU смыслы обновленной стратегии развития обрабатывающей промышленности, которую премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил на заседании 23 августа. Запуск заводов позволит уйти от экспорта сырья к более выгодной продаже готовой продукции, считают аналитики. Цель обновленной сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности — повысить к 2035 году индекс обрабатывающих производств на 55% по отношению к базовому 2019 году, отметил Мишустин. Производительность труда за этот период должна увеличиться вдвое. Подготовленный документ также включает в себя меры по решению задач по приоритетным направлениям, которые были определены на стратегической сессии правительства в мае. В их числе стимулирование научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, обновление станкоинструментальной промышленности, реализация прорывных проектов в сфере цифровой трансформации. При этом обрабатывающая отрасль показывает позитивную текущую динамику развития. Мишустин отметил, что, несмотря на санкционное давление, нарушение кооперационных связей и логистических маршрутов, закрытие традиционных экспортных рынков, предприятия смогли быстро адаптироваться к новым условиям и наращивают темпы выпуска продукции. «В первом полугодии индекс производства обрабатывающей промышленности в целом увеличился более чем на 6%. Ожидаем, что здесь по итогам года в зеленую зону выйдут и те направления, где произошел наибольший спад. В части автотранспортных средств рост может составить около 2%, в сегменте машин и оборудования — примерно 3,5%, а в секторе лекарственных средств и препаратов — почти 8%», — подчеркнул премьер-министр. В основу обновленной стратегии положен принцип долгосрочной предсказуемости и преемственности при реализации промышленной политики. Этот подход применяется на протяжении 10 лет и во многом благодаря этому предприятия смогли уверенно пройти через ковидный период, сообщил в ходе своего доклада министр промышленности и торговли Денис Мантуров. При этом один из базовых индикаторов стратегии — ежегодное увеличение объемов производства до 2035 года в среднем на 4%. «Чтобы гарантированно выйти на эти темпы, необходимо преодолеть структурное ограничение роста. Именно на этом сфокусированы приоритеты стратегии. Реализация всех обозначенных подходов позволит нарастить долю отраслей обрабатывающих производств в ВВП до 15,5% к 2035 году. Мишустин обратил особое внимание на федеральный проект «Развитие производства средств производства», который в том числе касается станкоинструментальной отрасли. «Президент уделяет этой теме очень серьезное внимание. Она имеет важнейшее значение для укрепления нашего технологического и промышленного суверенитета. Важно продолжать внимательно следить за динамикой, обеспечить выполнение поручения президента по увеличению в текущем году объемов таких производств, а также их доли в валовом внутреннем продукте», — подчеркнул премьер. Власти восстанавливают целые отрасли обрабатывающей промышленности, разрушенные и утерянные в 90-х в эпоху первого президента РФ Бориса Ельцина, комментируют аналитики. Станкостроение и машиностроение обеспечат стране технологический суверенитет и устойчивое развитие экономики, считает профессор, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев. «Невозможно говорить о независимости России без развития обрабатывающей промышленности, станкостроения, машиностроения. Не требуется производить всю номенклатуру машин, но необходимо производить основное оборудование. Для этого нужно возродить станкостроение, подготовить кадры, влить немалые инвестиции. Кандидат экономических наук Михаил Беляев отметил, что в России длительное время действовала другая концепция и акцент был сделан на развитие добывающей промышленности. Однако в условиях санкционного давления экономического противостояния с коллективным Западом власти делают ставку на внутренние производства. «Правительство определило в качестве главных приоритетов стратегии инвестиции и инновации, так как эти отрасли должны развиваться на новейшей технологической основе. Иначе Россия отстанет от всего остального мира и под вопрос может быть поставлен наш экономический и технологический суверенитет. Власти намерены совершить переход экономики России от продажи сырья к экспорту продукции готовой или с высокой степенью обработки, которая будет стоить намного дороже, считает профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «В России проблемы со станкостроением, так как в рамках истерии 90-х заявлялось, что нам это не нужно, что все это устарело. Пускали оборудование зачастую на переплавку по совету наших „внешних больших друзей“, которые просто уничтожали возможную будущую конкуренцию. Так были уничтожены целые отрасли, в частности, станкостроение. Власти сейчас предпринимают попытки восстановить это все», — резюмировал Черняховский.