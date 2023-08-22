Экономике России поможет искусственный интеллект

Новые технологии изменят рынок труда

23 августа 2023 в 00:29 Размер текста - 17 +

Искусственный интеллект позволит повысить производительность труда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Власти РФ добиваются роста экономики и повышения производительности труда с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Новые технологии позволят быстрее работать с большими массивами данных, экономить на рабочей силе, повышать и автоматизировать точность расчетов. Так эксперты трактуют URA.RU итоги заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам с участие президента Владимира Путина и членов правительства. По словам экспертов, ИИ потребует подготовки новых кадров и изменит рынок труда. Российскую экономику будут развивать и делать эффективнее за счет новых технологий Фото: Анна Майорова © URA.RU В ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам 22 августа, премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил президенту Владимиру Путину о ходе реализации нацпроектов. Всего премьер упомянул пять направлений работы: инвестиции, рынок труда, рост эффективности экономики, обеспечение опережающего развития инфраструктуры и спецпроект по рисковым моделям социально-экономического развития и мониторингу цен. Говоря о росте эффективности экономики в целом, глава правительства отметил особую роль в этом новых технологий. «У нас сохраняются большие резервы для повышения производительности труда, сокращения низкопроизводительных и низкооплачиваемых рабочих мест, цифровизации процессов и развития технологий искусственного интеллекта, усиления приоритезации и, как следствие, эффективности бюджетных расходов, а также в дальнейшем — снижения административных издержек для бизнеса», — пояснил Мишустин, указав, что более подробно о внедрении ИИ в экономику расскажет Министр экономического развития Максим Решетников. По словам главы Минэкономразвития, цифровизация и ИИ ускорят производительность труда. «Повышению производительности труда должна способствовать цифровизация отраслей и ее самая продвинутая составляющая, а именно технология искусственного интеллекта. Мы входим в десятку стран — лидеров по использованию искусственного интеллекта, и это в том числе итог реализации федерального проекта последних трех лет. Чтобы упрочить наши позиции, необходимо дальше формировать тренды в исследовательской повестке, в подготовке кадров. И главное на сегодняшний момент — это обеспечить увеличение вычислительных мощностей», — подчеркнул Решетников. Статья по теме Регионам России показали, за счет чего наполнять бюджеты Ранее в ходе выступления на пленарном заседании на форуме «Армия 2023» вице-премьер Дмитрий Чернышенко указал, что с 2024 года использование ИИ-решений станет обязательным для получения субсидий из бюджета. Он также отметил положительный эффект для экономики. «К концу 2023 года экономический эффект только от снижения операционных расходов организаций за счет применения технологий искусственного интеллекта достигнет 400 млрд рублей, а к 2025 году эта цифра превысит 1 трлн рублей», — сказал Дмитрий Чернышенко. Проект обновленной Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года представят в сентябре. ИИ является общемировым трендом в развитие высокотехнологичных производств, власти России понимают, что стране нельзя отставать или опаздывать, подчеркнул руководитель направления «Финансы и экономика» института современного развития, экономист Никита Масленников. «У правительства есть серьезные планы, есть серьезная программа развития ИИ, есть поручение президента, он тоже держит это на постоянном контроле. ИИ это работа с большими массивами данными, это экономия на рабочей силе, это повышение точности расчетов, их автоматизация. Потому что недостаточно просто создать соответствующие системы и начать их внедрять. Необходима подготовка соответствующей рабочей силы. Здесь необходим баланс рынка труда и многое другое. Это не точечное решение, а системное. Это на самом деле новый облик промышленной кооперации. Это большие задачи, которые на выходе меняют технологический уклад», — пояснил экономист. Искусственный интеллект — будущее технологий. Именно от него будет зависеть технологический суверенитет стран Фото: Анна Майорова © URA.RU С тем, что ИИ является одним из ключевых аспектов и будущим развития технологий согласился и эксперт в цифровой экономике, директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. «В современном мире управляют всеми процессами сервисы и системы, которые обрабатывают большие данные, а дальше эти большие данные будут обрабатываться с помощью ИИ. Уже сейчас имеются элементы обработки больших данных с помощью ИИ. Это касается социальных сервисов, бизнеса, вопросов корпоративных систем. Если мы не будем применять ИИ сегодня и у нас не будет наращиваться практика, то мы будем использовать чужие системы и весь следующий этап цифровизации будет зависеть от иностранцев», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ добиваются роста экономики и повышения производительности труда с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Новые технологии позволят быстрее работать с большими массивами данных, экономить на рабочей силе, повышать и автоматизировать точность расчетов. Так эксперты трактуют URA.RU итоги заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам с участие президента Владимира Путина и членов правительства. По словам экспертов, ИИ потребует подготовки новых кадров и изменит рынок труда. В ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам 22 августа, премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил президенту Владимиру Путину о ходе реализации нацпроектов. Всего премьер упомянул пять направлений работы: инвестиции, рынок труда, рост эффективности экономики, обеспечение опережающего развития инфраструктуры и спецпроект по рисковым моделям социально-экономического развития и мониторингу цен. Говоря о росте эффективности экономики в целом, глава правительства отметил особую роль в этом новых технологий. «У нас сохраняются большие резервы для повышения производительности труда, сокращения низкопроизводительных и низкооплачиваемых рабочих мест, цифровизации процессов и развития технологий искусственного интеллекта, усиления приоритезации и, как следствие, эффективности бюджетных расходов, а также в дальнейшем — снижения административных издержек для бизнеса», — пояснил Мишустин, указав, что более подробно о внедрении ИИ в экономику расскажет Министр экономического развития Максим Решетников. По словам главы Минэкономразвития, цифровизация и ИИ ускорят производительность труда. «Повышению производительности труда должна способствовать цифровизация отраслей и ее самая продвинутая составляющая, а именно технология искусственного интеллекта. Мы входим в десятку стран — лидеров по использованию искусственного интеллекта, и это в том числе итог реализации федерального проекта последних трех лет. Чтобы упрочить наши позиции, необходимо дальше формировать тренды в исследовательской повестке, в подготовке кадров. И главное на сегодняшний момент — это обеспечить увеличение вычислительных мощностей», — подчеркнул Решетников. Ранее в ходе выступления на пленарном заседании на форуме «Армия 2023» вице-премьер Дмитрий Чернышенко указал, что с 2024 года использование ИИ-решений станет обязательным для получения субсидий из бюджета. Он также отметил положительный эффект для экономики. «К концу 2023 года экономический эффект только от снижения операционных расходов организаций за счет применения технологий искусственного интеллекта достигнет 400 млрд рублей, а к 2025 году эта цифра превысит 1 трлн рублей», — сказал Дмитрий Чернышенко. Проект обновленной Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года представят в сентябре. ИИ является общемировым трендом в развитие высокотехнологичных производств, власти России понимают, что стране нельзя отставать или опаздывать, подчеркнул руководитель направления «Финансы и экономика» института современного развития, экономист Никита Масленников. «У правительства есть серьезные планы, есть серьезная программа развития ИИ, есть поручение президента, он тоже держит это на постоянном контроле. С тем, что ИИ является одним из ключевых аспектов и будущим развития технологий согласился и эксперт в цифровой экономике, директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. «В современном мире управляют всеми процессами сервисы и системы, которые обрабатывают большие данные, а дальше эти большие данные будут обрабатываться с помощью ИИ. Уже сейчас имеются элементы обработки больших данных с помощью ИИ. Это касается социальных сервисов, бизнеса, вопросов корпоративных систем. Если мы не будем применять ИИ сегодня и у нас не будет наращиваться практика, то мы будем использовать чужие системы и весь следующий этап цифровизации будет зависеть от иностранцев», — подытожил эксперт.