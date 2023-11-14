Как Маурисио Почеттино возрождает «Челси»

Аргентинский специалист навязал свою игру чемпиону Англии

14 ноября 2023 в 23:03 Размер текста - 17 +

Маурисио Почеттино находит ключи к конкретным соперникам и навязывает свой футбол Фото: IMAGO/Pro Sports Images/TASS В последнем туре Английской премьер-лиги 12 ноября «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счетом 4:4. Перед началом этой игры никто не верил, что синие имеют хоть какие-то шансы в матче с чемпионом страны и Европы. Результативная ничья среди футбольных экспертов и аналитиков воспринимается как победа «Челси» и связывают это с главным тренером Маурисио Почеттино. Как аргентинский специалист возвращает былую славу лондонской команде в материале URA.RU. Почему Почеттино? Когда в апреле 2023 года с поста главного тренера был уволен Грэм Поттер, на замену ему вернули Фрэнка Лэмпарда. Была понятна идея такой замены. Новое руководство «Челси» не вселяло доверия в болельщиков, а прикрыться приглашением клубной легенды можно всегда. Фанаты не расстроились, но и не обрадовались, так как понимали, что это временный вариант. В итоге команда одержала лишь одну победу в 12 играх при Лэмпарде. С Фрэнком Лэмпардом «Челси» выиграл лишь один раз за 12 игр Фото: Zuma/TASS Единственное, во что оставалось верить, это в приход сильного специалиста. После приглашения Лэмпарда руководство продолжало поиски главного тренера, который сможет построить новую команду. Назывались разные имена. Самым очевидным выбором был Юлиан Нагельсман, который имел опыт работы, как и в топ-клубе («Бавария» Мюнхен), так и в строящихся коллективах («РБ Лейпциг»). Много разговоров было о Луисе Энрике, Лучано Спаллетти и даже Венсане Компани. Но логичным вариантом всегда оставался Маурисио Почеттино. Аргентинец имеет большой опыт в АПЛ. Год в «Саутгемптоне» и пять лет он тренировал «Тоттенхэм Хотспур», с которым добирался до финала Лиги чемпионов. Сумасшедшее достижение для этой команды. Отталкивает только годовалая работа в «ПСЖ». Но только Томас Тухель за последние годы не проваливался с парижской командой. Выбор руководства в лице Тодда Боули пал все же на Почеттино, о чем стало известно в конце мая прошлого года. Первые проблемы Главным трансфером лета 2023 года для «Челси» стал Кристофер Нкунку. На протяжении двух последних сезонов француз стабильно затаскивал на своих плечах «РБ Лейпциг» в Лигу чемпионов, становясь лучшим бомбардиром и ассистентом команды. Нападающий классно играл во время предсезонки и встраивался в схему, которую собирался ставить Почеттино. Казалось, что после 12-го места «Челси» сходу начнет набирать очки и как минимум претендовать на четверку. Роковым стал последний матч в предсезонке с «Боруссией» Дортмунд, когда француза пришлось менять на 22-й минуте. Нкунку потребовалась операция на колене, что стало головной болью для Почеттино. Кристофер Нкунку получил тяжелую травму перед стартом сезона Фото: IMAGO/Sports Press Photo/TASS «Челси» в классической манере при новом руководстве активно закупался летом, поэтому без нападающих клуб не остался. В качестве сменщика или даже на вырост взяли сенегальского форварда «Вильярреала» Николаса Джексона, который только-только начал показывать футбол. В то же время Нкунку — уже готовый нападающий, который готов и сам решать, и вовремя пас сделать, чтобы он стал голевым. К тому же за месяц новую идею игрокам не привьешь. Буквально к старту сезона тучи вновь сгустились над Стэмфорд Бридж. Невнятный старт Первую игру в АПЛ Почеттино начал со схемой с тремя защитниками, создав мощный кулак, об который разбивались атаки «Ливерпуля». Прекрасную игру показал Энцо Фернандес, однако атака «Челси» смотрелась беззубо, настолько, что гол забил новенький защитник Аксель Дисаси. Затем последовало поражение от «Вест Хэма». «Челси» владел полным преимуществом в матче, но голов это не принесло. Апогеем стал сентябрь, когда команда забила лишь один гол в четырех играх. При этом команда показывала хороший показатель xG (ожидаемые голы). Против «Ноттингем Форест» — 2,28 (проиграли 0:1), «Борнмут» — 1,4 (0:0), «Астон Вилла» — 1,2 (0:1), «Брайтон» — 1,21 (1:0). Во всех играх «Челси» наиграли на гол. Команда начала оседать во второй половине турнирной таблицы. Проблески надежды Но именно в сентябре Почеттино перешел на схему с четырьмя защитниками. Октябрь уже стал лучше по результатам. В гостях «Челси» обыграли крепкий «Фулхэм». «Синие» хорошо контролировали игру, но даже в этом матче было упущено два явных голевых момента. Через неделю разгромили в гостях новичка «Бернли» — 1:4. Дальше для «Челси» предстоял сложный календарь. Настоящие экзамены для Почеттино. Основным форвардом в «Челси» стал Николас Джексон Фото: AP/TASS «Арсенал» первым приехал аттестовать «Челси» на Стэмфорд Бридж. К 48-й минуте хозяева вели в счете 2:0. «Арсенал» смог сравнять, а виновником камбека принято считать вратаря «синих» Роберта Санчеса. Но стоит отметить, что при втором голе оборона «Челси» потеряла концентрацию. Она допустила навес во вратарскую. И она дала пространство Леандро Троссарду расстреливать ворота. Но уже этой игрой футболисты «Челси» дали надежду своим фанатом на возрождение. Такая игра вскружила голову не только болельщикам, но и самим игрокам. В следующем туре все как будто вернулось на круги своя. «Челси» безыдейно проигрывает «Брентфорду» дома 0:2. Впереди предстояли страшные игры против лидирующего в АПЛ на тот момент «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити». «Челси» смог остановить «Тоттенхэм» Фото: AP/TASS Во встрече с «Тоттенхэмом» Почеттино находит для себя идеальное сочетание в атаке, пока долечивается Нкунку. На острие действует Николас Джексон. Под ним Конор Галлахер. Слева — Рахим Стерлинг. Справа — Коул Палмер. Да, шпоры с 33-й минуты играли в меньшинстве и пропустили гол с пенальти. Но «Челси» набирает за матч xG больше четырех, забивает четыре. Почеттино нашел баланс между атакой и защитой. Но следующим экзаменатором был «Манчестер Сити». Почеттино предложил Гвардиоле свою игру В последний раз «Челси» побеждал «Сити» в мае 2021 года, когда смогли обыграть «горожан» сначала в чемпионате Англии, а затем в финале Лиги чемпионов. С тех пор между ними сыграно уже шесть матчей. Все их выиграл «Сити». Перед этой игрой Почеттино сделал лишь одну замену. На левом фланге обороны появился Марк Кукурелья вместо Леви Коллвила, получившим повреждение. Кукурелья получил низкую оценку за этот матч, так как сфолил на Эрлинге Холланде и привез пенальти. Но при игре в высоком прессинге испанец был хорош. Он сделал 84% точных передач (32/38), среди которых один ключевой. Еще красноречивее будет карта, которая показывает среднестатистические позиции игроков нападения «Сити» по ходу матча. Скриншот с сайта Sofascore.com Коул Палмер (20-й номер) забил в первом матче против своей бывшей команды Фото: IMAGO/Pro Sports Images/TASS Фил Фоден (47), Хулиан Альварес (19) и Эрлинг Холанд (9) тяготели именно к левому флангу обороны «Челси», где играл Кукурелья. Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола понимал, что это слабое место в обороне лондонцев. Действительно, три из четырех пропущенных гола так или иначе приходили с правого края атаки «Сити». Но при всем этом «Челси» ломал рисунок игры Гвардиолы. Почеттино удалось навязать Пепу свою игру, а это не каждый тренер решится сделать, так как «Сити» жестоко наказывает команды, играющие в открытый футбол. Как итог — 4:4. Сходу не вспомнишь, когда в последний раз горожане пропускали четыре. Почеттино обнулил эту статистику. В своем telegram-канале футбольный аналитик Кирилл Хаит пишет, что «Челси» не стал ввязываться в прагматичный футбол Гвардиолы. «„Челси“ не стал ввязываться в эту (заведомо проигрышную) партию и навязал перестрелку. Характерно, что обе замены Гвардиолы были оборонительными. Ему был нужен если не контроль, то хотя бы закрытый стиль игры. А Почеттино был нужен хаос. Почеттино победил», — отметил Хаит. Маурисио Почеттино не стал ввязываться в футбол Пепа Гвардиолы Фото: IMAGO/Pro Sports Images/TASS Сейчас «Челси» находится в середине турнирной таблице. Команда по четыре раза выиграла, сыграла в ничью и проиграла. Идеальный баланс, но фанаты ждут большего. Пока Почеттино прекрасно справляется со сложной частью календаря. После паузы на матчи сборных «Челси» предстоит игра с «Ньюкаслом». Аргентинец сообщил, что к этой игре может быть готов Нкунку. Почеттино показал, что даже без забивного форварда у «Челси» есть огромный потенциал, который никто по-настоящему не осознает. Но Нкунку еще предстоит набрать форму, а Почеттино дальше изучать и раскрывать способности своих футболистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В последнем туре Английской премьер-лиги 12 ноября «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счетом 4:4. Перед началом этой игры никто не верил, что синие имеют хоть какие-то шансы в матче с чемпионом страны и Европы. Результативная ничья среди футбольных экспертов и аналитиков воспринимается как победа «Челси» и связывают это с главным тренером Маурисио Почеттино. Как аргентинский специалист возвращает былую славу лондонской команде в материале URA.RU. Когда в апреле 2023 года с поста главного тренера был уволен Грэм Поттер, на замену ему вернули Фрэнка Лэмпарда. Была понятна идея такой замены. Новое руководство «Челси» не вселяло доверия в болельщиков, а прикрыться приглашением клубной легенды можно всегда. Фанаты не расстроились, но и не обрадовались, так как понимали, что это временный вариант. В итоге команда одержала лишь одну победу в 12 играх при Лэмпарде. Единственное, во что оставалось верить, это в приход сильного специалиста. После приглашения Лэмпарда руководство продолжало поиски главного тренера, который сможет построить новую команду. Назывались разные имена. Самым очевидным выбором был Юлиан Нагельсман, который имел опыт работы, как и в топ-клубе («Бавария» Мюнхен), так и в строящихся коллективах («РБ Лейпциг»). Много разговоров было о Луисе Энрике, Лучано Спаллетти и даже Венсане Компани. Но логичным вариантом всегда оставался Маурисио Почеттино. Аргентинец имеет большой опыт в АПЛ. Год в «Саутгемптоне» и пять лет он тренировал «Тоттенхэм Хотспур», с которым добирался до финала Лиги чемпионов. Сумасшедшее достижение для этой команды. Отталкивает только годовалая работа в «ПСЖ». Но только Томас Тухель за последние годы не проваливался с парижской командой. Выбор руководства в лице Тодда Боули пал все же на Почеттино, о чем стало известно в конце мая прошлого года. Главным трансфером лета 2023 года для «Челси» стал Кристофер Нкунку. На протяжении двух последних сезонов француз стабильно затаскивал на своих плечах «РБ Лейпциг» в Лигу чемпионов, становясь лучшим бомбардиром и ассистентом команды. Нападающий классно играл во время предсезонки и встраивался в схему, которую собирался ставить Почеттино. Казалось, что после 12-го места «Челси» сходу начнет набирать очки и как минимум претендовать на четверку. Роковым стал последний матч в предсезонке с «Боруссией» Дортмунд, когда француза пришлось менять на 22-й минуте. Нкунку потребовалась операция на колене, что стало головной болью для Почеттино. «Челси» в классической манере при новом руководстве активно закупался летом, поэтому без нападающих клуб не остался. В качестве сменщика или даже на вырост взяли сенегальского форварда «Вильярреала» Николаса Джексона, который только-только начал показывать футбол. В то же время Нкунку — уже готовый нападающий, который готов и сам решать, и вовремя пас сделать, чтобы он стал голевым. К тому же за месяц новую идею игрокам не привьешь. Буквально к старту сезона тучи вновь сгустились над Стэмфорд Бридж. Первую игру в АПЛ Почеттино начал со схемой с тремя защитниками, создав мощный кулак, об который разбивались атаки «Ливерпуля». Прекрасную игру показал Энцо Фернандес, однако атака «Челси» смотрелась беззубо, настолько, что гол забил новенький защитник Аксель Дисаси. Затем последовало поражение от «Вест Хэма». «Челси» владел полным преимуществом в матче, но голов это не принесло. Апогеем стал сентябрь, когда команда забила лишь один гол в четырех играх. При этом команда показывала хороший показатель xG (ожидаемые голы). Против «Ноттингем Форест» — 2,28 (проиграли 0:1), «Борнмут» — 1,4 (0:0), «Астон Вилла» — 1,2 (0:1), «Брайтон» — 1,21 (1:0). Во всех играх «Челси» наиграли на гол. Команда начала оседать во второй половине турнирной таблицы. Но именно в сентябре Почеттино перешел на схему с четырьмя защитниками. Октябрь уже стал лучше по результатам. В гостях «Челси» обыграли крепкий «Фулхэм». «Синие» хорошо контролировали игру, но даже в этом матче было упущено два явных голевых момента. Через неделю разгромили в гостях новичка «Бернли» — 1:4. Дальше для «Челси» предстоял сложный календарь. Настоящие экзамены для Почеттино. «Арсенал» первым приехал аттестовать «Челси» на Стэмфорд Бридж. К 48-й минуте хозяева вели в счете 2:0. «Арсенал» смог сравнять, а виновником камбека принято считать вратаря «синих» Роберта Санчеса. Но стоит отметить, что при втором голе оборона «Челси» потеряла концентрацию. Она допустила навес во вратарскую. И она дала пространство Леандро Троссарду расстреливать ворота. Но уже этой игрой футболисты «Челси» дали надежду своим фанатом на возрождение. Такая игра вскружила голову не только болельщикам, но и самим игрокам. В следующем туре все как будто вернулось на круги своя. «Челси» безыдейно проигрывает «Брентфорду» дома 0:2. Впереди предстояли страшные игры против лидирующего в АПЛ на тот момент «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити». Во встрече с «Тоттенхэмом» Почеттино находит для себя идеальное сочетание в атаке, пока долечивается Нкунку. На острие действует Николас Джексон. Под ним Конор Галлахер. Слева — Рахим Стерлинг. Справа — Коул Палмер. Да, шпоры с 33-й минуты играли в меньшинстве и пропустили гол с пенальти. Но «Челси» набирает за матч xG больше четырех, забивает четыре. Почеттино нашел баланс между атакой и защитой. Но следующим экзаменатором был «Манчестер Сити». В последний раз «Челси» побеждал «Сити» в мае 2021 года, когда смогли обыграть «горожан» сначала в чемпионате Англии, а затем в финале Лиги чемпионов. С тех пор между ними сыграно уже шесть матчей. Все их выиграл «Сити». Перед этой игрой Почеттино сделал лишь одну замену. На левом фланге обороны появился Марк Кукурелья вместо Леви Коллвила, получившим повреждение. Кукурелья получил низкую оценку за этот матч, так как сфолил на Эрлинге Холланде и привез пенальти. Но при игре в высоком прессинге испанец был хорош. Он сделал 84% точных передач (32/38), среди которых один ключевой. Еще красноречивее будет карта, которая показывает среднестатистические позиции игроков нападения «Сити» по ходу матча. Фил Фоден (47), Хулиан Альварес (19) и Эрлинг Холанд (9) тяготели именно к левому флангу обороны «Челси», где играл Кукурелья. Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола понимал, что это слабое место в обороне лондонцев. Действительно, три из четырех пропущенных гола так или иначе приходили с правого края атаки «Сити». Но при всем этом «Челси» ломал рисунок игры Гвардиолы. Почеттино удалось навязать Пепу свою игру, а это не каждый тренер решится сделать, так как «Сити» жестоко наказывает команды, играющие в открытый футбол. Как итог — 4:4. Сходу не вспомнишь, когда в последний раз горожане пропускали четыре. Почеттино обнулил эту статистику. В своем telegram-канале футбольный аналитик Кирилл Хаит пишет, что «Челси» не стал ввязываться в прагматичный футбол Гвардиолы. «„Челси“ не стал ввязываться в эту (заведомо проигрышную) партию и навязал перестрелку. Характерно, что обе замены Гвардиолы были оборонительными. Ему был нужен если не контроль, то хотя бы закрытый стиль игры. А Почеттино был нужен хаос. Почеттино победил», — отметил Хаит. Сейчас «Челси» находится в середине турнирной таблице. Команда по четыре раза выиграла, сыграла в ничью и проиграла. Идеальный баланс, но фанаты ждут большего. Пока Почеттино прекрасно справляется со сложной частью календаря. После паузы на матчи сборных «Челси» предстоит игра с «Ньюкаслом». Аргентинец сообщил, что к этой игре может быть готов Нкунку. Почеттино показал, что даже без забивного форварда у «Челси» есть огромный потенциал, который никто по-настоящему не осознает. Но Нкунку еще предстоит набрать форму, а Почеттино дальше изучать и раскрывать способности своих футболистов.