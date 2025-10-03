Астроном РАН предупредил о резкой активности на Солнце

Индекс солнечной активности в сентябре резко и неожиданно вырос, достигнув значения в 201 единицу, что выше пиковых показателей предыдущего цикла. Об этом заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
«Крайне неожиданные значения показали измерения индекса солнечного цикла F10.7 за прошедший сентябрь. Усредненный за месяц показатель значительно и непрогнозируемо вырос и достиг уровня в 201 единицу», — сказал Сергей Богачев для РИА Новости. Как отметил ученый, этот показатель превысил пик предыдущего 24-го цикла (170 единиц в 2014 году) и всего на 18% ниже рекордного значения текущего цикла, зафиксированного в августе 2024 года (245 единиц).
Собеседник агентства назвал такой скачок почти на 50 единиц за месяц неожиданным. При этом число солнечных пятен остается в рамках прогнозов. Рост активности уже вызвал пять магнитных бурь в сентябре против одной в августе. По данным лаборатории, в начале октября Солнце выбросило крупное облако плазмы в сторону Земли, которое может достигнуть планеты через 2,5 суток. Ученые не исключают, что текущий всплеск может быть предвестником структурных изменений в солнечном цикле.
Ранее астрофизики выяснили, как возникает загадочное явление, известное как «солнечный дождь»: во время солнечных вспышек в атмосфере звезды формируются капли раскаленной плазмы, которые затем падают обратно на ее поверхность. Результаты исследования, раскрывающего механизм этого феномена, опубликованы в авторитетном научном журнале.
