Новая книга о Путине определила его место в истории

Но стала вызовом для ее создателей

16 февраля 2024 в 00:05 Размер текста - 17 +

В Москве презентовали новую книгу о Владимире Путине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимиру Путину к окончанию четвертого президентского срока определили в истории роль руководителя, который исправляет фатальные ошибки предшественников. Так эксперты трактуют выход книги «Владимир Путин. Из летописи XXI века», вошедшую в серию «Собиратели земли русской». Корреспондент URA.RU лично побывал на презентации в Москве. Труд Александра Мясникова — писателя, главного редактора мультимедийных парков «Россия — моя история» — вошел в серию книг «Собиратели земли русской». Там уже можно ознакомиться с деятельностью Дмитрия Донского, императора Александра III, Петра I, Екатерины II, Ивана III и других русских правителей. Всего книг — 25, а авторами идеи серии выступили помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский и чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Мясников рассказал, что писать про действующего президента — задача не из легких Фото: Владимир Андреев © URA.RU Книга «Владимир Путин. Из летописи XXI века», по заявлениям автора, рассказывает о том, как изменилась Россия со времени первого президентского срока Путина до наших дней. Туда включены иллюстрации, речи, интервью и документальные материалы, посвященные главе государства. Презентуя свой труд Мясников рассказал, что писать про действующего президента — задача не из легких. «Мы с Путиным договорились, что я не стану рассказывать о том, какой у него характер или какие продукты он любит, не очень понимаю такой подход, как и он. Я сторонник того, чтобы отталкиваться от фактов и документов — что было и что стало, что исчезло и что появилось. Писать про действующего президента очень тяжело — нельзя допускать ничего своего», — сказал автор книги в ходе презентации. Автор книги Мясников отметил, что его труд не содержит привязки к предстоящим президентским выборам, а также никаких оценок Фото: Владимир Андреев © URA.RU О сложности написания работ, посвященных президенту, в предисловии говорит и ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Рудской: «Мне приходилось читать книги, посвященные Путину, и я представляю, насколько это сложно и ответственно. Ведь у каждого из нас „свой Путин“. И у тех тысяч людей, которые с ним встречались на предприятиях, площадях <…>, и у тех, кто просто наблюдал за ним по телевизору». Выступая на презентации, научный директор РВИО Михаил Мягков напомнил главную мысль всей серии «Собиратели земли русской». Речь идет о том, что Россия никогда не расширяла свои границы по примеру колониальных империй Запада, которые завоевывали территории, подчиняли население и превращали их в рабов. Генеральный директор Издательства «Проспект» Леонид Рожников подчеркнул, что серия сразу привлекла внимание читателей. «Это вполне серьезная, академическая литература, при этом интерес к ней довольно большой. Люди читают историческую литературу. А здесь уникальный формат: сочетание интересных текстов и исторических документов, которые составляют объемную картину», — сказал он. Уже после официальной части корреспондент URA.RU с глазу на глаз поговорил с автором книги. Мясников отметил, что его труд не содержит привязки к предстоящим выборам, а также никаких оценок. «Книга построена по-другому, нежели другие работы о президенте. Здесь нет никаких оценок, ничего, просто фактология и его отношение к каким-то событиям. Не мое, а его», — отметил он. Рожников отметил рост интереса читателей к исторической литературе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Необходимость выхода книги о президенте Путине в разговоре с нашим агентством генеральный директор издательства «Проспект» Леонид Рожников объяснил растущим интересом читателей к исторической литературе. «Сейчас это ключ к пониманию того, что происходит. Без истории, в том числе, невозможно воспитать нормального человека. Государство не уделяло этому должного внимания, хорошо, что сейчас этим занимается. Но есть еще много областей, куда государство должно вернуться. Например, к книгам, потому что книгоиздание вне поля зрения — а это и хорошо, и плохо», — сказал Рожников. Одной из функций современной литературы о Владимире Путине является «фиксация» его как человека, который исправляет накопленные ошибки в истории России. Так считают эксперты, опрошенные URA.RU. «Это один из нарративов, который вокруг Путина крутится и будет крутиться дальше. Он говорил, что взял сломанную, больную страну. Исторические поломки накапливались, и, наконец, их начали исправлять. Но сначала, чтобы назначить лечение, нужно понять диагноз, а диагноз истории России — череда правильных и неправильных действий исторических лидеров, которые руководили Россией. Он хочет собрать все в кучу, достать клей ПВА и восстановить по кусочкам разбитые части», — сказал политолог, глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов. Так, ошибкой, по мнению автора книги, было создание СССР по национальному признаку. «Самое главное, чего не было в Российской империи в отличии от СССР — появились национальные деления. И это все привело к тому, к чему привело», — рассказал Мясников корреспонденту URA.RU. Об этом же говорил и сам Путин. В 2016 году он подчеркивал, что Ленин сам виноват в разрушении исторической России, а его курс «заложил атомную бомбу» под ее основание. Однако политолог и историк, заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев главной ошибкой, которую исправляет Путин, называет наследие первого президента России Бориса Ельцина и позднесоветских элит, виновных в распаде СССР. «[Эти элиты] не мыслили масштабами большого общества, больших проектов. Они уничтожили промышленность, экономику, науку», — отметил он. По мнению экспертов, книги о Путине не подводят итогов его президентства, а отражают концептуальную миссию действующего главы государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Путин соответствует магистральной, концептуальной логике объединения России, которую применяли Иван III, Василий III, Иван Грозный, объединявшие территории, которые когда-то входили в состав древнекиевского государства и выпали из этой орбиты, — продолжил Киреев. — Путин концептуально ставит вопрос, что все русские земли должны вернуться в состав исторической России. Я не думаю, что Путин это осуществил и сможет осуществить. Но его большая заслуга, что он, будучи руководителем России, концептуализировал вопрос таким образом, что даже если он этого не сделает, то следующие поколения политиков смогут вернуться к этой теме». Эксперты также схожи во мнениях, что подобная литература не подводит каких-то итогов президентства Путина. Наоборот, они отражают концептуальную миссию действующего главы государства в настоящий момент времени. «Владимир Владимирович с точки зрения управления государством, своего статуса, бренда уже находится на стадии, где нужно все фиксировать как исторические события. Это претензия (в хорошем смысле слова) на исторического лидера. Может быть, он сам и не думает так, но то, что создается контекст этого — совершенно очевидно. Сравнивая его интервью в 2000-х годах, Путин четко отрабатывал технологические ответы, говорил о том, что он хочет сделать для России. Сейчас мы видим Путина, который готов с удовольствием час в интервью Такеру Карлсону посвящать историческим монологам», — резюмировал Маркелов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владимиру Путину к окончанию четвертого президентского срока определили в истории роль руководителя, который исправляет фатальные ошибки предшественников. Так эксперты трактуют выход книги «Владимир Путин. Из летописи XXI века», вошедшую в серию «Собиратели земли русской». Корреспондент URA.RU лично побывал на презентации в Москве. Труд Александра Мясникова — писателя, главного редактора мультимедийных парков «Россия — моя история» — вошел в серию книг «Собиратели земли русской». Там уже можно ознакомиться с деятельностью Дмитрия Донского, императора Александра III, Петра I, Екатерины II, Ивана III и других русских правителей. Всего книг — 25, а авторами идеи серии выступили помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский и чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Книга «Владимир Путин. Из летописи XXI века», по заявлениям автора, рассказывает о том, как изменилась Россия со времени первого президентского срока Путина до наших дней. Туда включены иллюстрации, речи, интервью и документальные материалы, посвященные главе государства. Презентуя свой труд Мясников рассказал, что писать про действующего президента — задача не из легких. «Мы с Путиным договорились, что я не стану рассказывать о том, какой у него характер или какие продукты он любит, не очень понимаю такой подход, как и он. Я сторонник того, чтобы отталкиваться от фактов и документов — что было и что стало, что исчезло и что появилось. Писать про действующего президента очень тяжело — нельзя допускать ничего своего», — сказал автор книги в ходе презентации. О сложности написания работ, посвященных президенту, в предисловии говорит и ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Рудской: «Мне приходилось читать книги, посвященные Путину, и я представляю, насколько это сложно и ответственно. Ведь у каждого из нас „свой Путин“. И у тех тысяч людей, которые с ним встречались на предприятиях, площадях <…>, и у тех, кто просто наблюдал за ним по телевизору». Выступая на презентации, научный директор РВИО Михаил Мягков напомнил главную мысль всей серии «Собиратели земли русской». Речь идет о том, что Россия никогда не расширяла свои границы по примеру колониальных империй Запада, которые завоевывали территории, подчиняли население и превращали их в рабов. Генеральный директор Издательства «Проспект» Леонид Рожников подчеркнул, что серия сразу привлекла внимание читателей. «Это вполне серьезная, академическая литература, при этом интерес к ней довольно большой. Люди читают историческую литературу. А здесь уникальный формат: сочетание интересных текстов и исторических документов, которые составляют объемную картину», — сказал он. Уже после официальной части корреспондент URA.RU с глазу на глаз поговорил с автором книги. Мясников отметил, что его труд не содержит привязки к предстоящим выборам, а также никаких оценок. «Книга построена по-другому, нежели другие работы о президенте. Здесь нет никаких оценок, ничего, просто фактология и его отношение к каким-то событиям. Не мое, а его», — отметил он. Необходимость выхода книги о президенте Путине в разговоре с нашим агентством генеральный директор издательства «Проспект» Леонид Рожников объяснил растущим интересом читателей к исторической литературе. «Сейчас это ключ к пониманию того, что происходит. Без истории, в том числе, невозможно воспитать нормального человека. Государство не уделяло этому должного внимания, хорошо, что сейчас этим занимается. Но есть еще много областей, куда государство должно вернуться. Например, к книгам, потому что книгоиздание вне поля зрения — а это и хорошо, и плохо», — сказал Рожников. Одной из функций современной литературы о Владимире Путине является «фиксация» его как человека, который исправляет накопленные ошибки в истории России. Так считают эксперты, опрошенные URA.RU. «Это один из нарративов, который вокруг Путина крутится и будет крутиться дальше. Он говорил, что взял сломанную, больную страну. Исторические поломки накапливались, и, наконец, их начали исправлять. Но сначала, чтобы назначить лечение, нужно понять диагноз, а диагноз истории России — череда правильных и неправильных действий исторических лидеров, которые руководили Россией. Он хочет собрать все в кучу, достать клей ПВА и восстановить по кусочкам разбитые части», — сказал политолог, глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов. Так, ошибкой, по мнению автора книги, было создание СССР по национальному признаку. «Самое главное, чего не было в Российской империи в отличии от СССР — появились национальные деления. И это все привело к тому, к чему привело», — рассказал Мясников корреспонденту URA.RU. Об этом же говорил и сам Путин. В 2016 году он подчеркивал, что Ленин сам виноват в разрушении исторической России, а его курс «заложил атомную бомбу» под ее основание. Однако политолог и историк, заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев главной ошибкой, которую исправляет Путин, называет наследие первого президента России Бориса Ельцина и позднесоветских элит, виновных в распаде СССР. «[Эти элиты] не мыслили масштабами большого общества, больших проектов. Они уничтожили промышленность, экономику, науку», — отметил он. «Путин соответствует магистральной, концептуальной логике объединения России, которую применяли Иван III, Василий III, Иван Грозный, объединявшие территории, которые когда-то входили в состав древнекиевского государства и выпали из этой орбиты, — продолжил Киреев. — Путин концептуально ставит вопрос, что все русские земли должны вернуться в состав исторической России. Я не думаю, что Путин это осуществил и сможет осуществить. Но его большая заслуга, что он, будучи руководителем России, концептуализировал вопрос таким образом, что даже если он этого не сделает, то следующие поколения политиков смогут вернуться к этой теме». Эксперты также схожи во мнениях, что подобная литература не подводит каких-то итогов президентства Путина. Наоборот, они отражают концептуальную миссию действующего главы государства в настоящий момент времени. «Владимир Владимирович с точки зрения управления государством, своего статуса, бренда уже находится на стадии, где нужно все фиксировать как исторические события. Это претензия (в хорошем смысле слова) на исторического лидера. Может быть, он сам и не думает так, но то, что создается контекст этого — совершенно очевидно. Сравнивая его интервью в 2000-х годах, Путин четко отрабатывал технологические ответы, говорил о том, что он хочет сделать для России. Сейчас мы видим Путина, который готов с удовольствием час в интервью Такеру Карлсону посвящать историческим монологам», — резюмировал Маркелов.