Как екатеринбуржцам записать ребенка в первый класс. Инфографика

Чтобы запись детей в школы прошла гладко, URA.RU подготовило памятку для родителей

20 марта 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

В ночь на 1 апреля в Екатеринбурге стартует запись детей в первые классы Фото: Размик Закарян © URA.RU Запись детей в первые классы в Екатеринбурге начнется в ночь на 1 апреля 2024 года. Родителям необходимо заранее подготовить все необходимые документы и внимательно следить за сроками, чтобы обеспечить беспроблемное поступление их детей в школу. Прием в первые классы будут осуществлять 158 школ (не ведут прием три вечерние школы, городские ресурсные центры — № 2, 9, 99, 110, 202). Подробная инструкция — в материале URA.RU. С какого возраста принимают в первый класс: Прием заявлений в первые классы стартует в 00:00 1 апреля Фото: Анна Майорова © URA.RU В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября 2024 года возраста 6 лет и 6 месяцев, но не позже достижения восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель может разрешить прием детей в более раннем или более позднем возрасте. Такая гибкость позволяет учитывать индивидуальные особенности развития каждого ребенка и обстоятельства в семье. Запись детей в начальную школу проводится в два этапа: С 1 апреля по 30 июня пройдет первый этап. Подача заявлений будет доступна для жителей, проживающих на территории, закрепленной за конкретной школой, включая тех, кто имеет преимущественное право на зачисление. Приказы о зачислении для заявлений, поданных с 1 апреля по 30 июня, будут изданы с 1 по 5 июля в течение трех рабочих дней. С 6 июля по 5 сентября 2024 года пройдет второй этап, в который можно будет подать заявления на оставшиеся свободные места. Этот этап предоставляет возможность зачисления для тех, кто не успел подать заявление в первый период. Приказы о зачислении будут изданы в течение пяти рабочих дней после приема документов. Родители должны будут заранее подготовить перечень документов, чтобы загрузить в заявление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как выбрать школу: Мэр Алексей Орлов утвердил новый перечень территорий, закрепленных за школами, что значительно упрощает процесс записи детей в первые классы. Данный документ позволит гражданам без затруднений определить, в какую школу они могут подать документы для зачисления своих детей по месту регистрации. Подробнее о новом перечне территорий можно узнать, перейдя по ссылке . Способы подачи заявления: В электронном виде через Единый портал Государственных и муниципальных услуг;

Лично через Многофункциональный центр (МФЦ);

Лично через Центр муниципальных услуг города Екатеринбурга (МКУ ЦМУ);

Лично в общеобразовательную организацию;

Заказным письмом. Важно! В Екатеринбурге заявления на зачисление детей с правом на внеочередное, первоочередное или преимущественное поступление в школы будут рассматриваться вне зависимости от времени их подачи. Такой подход позволяет обеспечить равные возможности для всех категорий детей. Чтобы записать ребенка в 1-й класс школы, необходимо предоставить пакет документов: Копия документа, удостоверяющего личность законного представителя;

Копия свидетельства о рождении ребенка;

Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства (по месту пребывания на закрепленной территории);

Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства;

Копии документов, подтверждающих право ребенка на внеочередной или первоочередной прием в школу;

Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии;

Заявление. Перед поступлением в школу необходимо пройти обязательный возрастной осмотр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В заявлении должны быть указаны следующие данные: ФИО ребенка и родителя;

Дата рождения ребенка;

Адрес места жительства;

Адрес электронной почты, номер телефона родителя;

Сведения о наличии права преимущественного приема;

Согласие на обработку персональных данных. В какую школу подать документы: Для первоклассников в Екатеринбурге в 2024 году предусмотрено 24 567 мест, включая специальные коррекционные классы для детей с особыми образовательными потребностями. В числе школ, которые набирают первые специальные коррекционные классы, — учебные заведения № 48, 74, 119, 149, 146, 157, 55, 154 и 21 в различных районах города. Кроме того, школы № 49 и 112 будут формировать классы второго года обучения, а школа № 141 откроет два таких класса. Департаментом образования с 15 марта 2024 года организована работа «горячей линии» по приему детей в 1-й класс: Академический район 304-16-56;

Верх-Исетский район 304-12-64;

Железнодорожный район 304 — 16-31;

Кировский район 304-16-36;

Ленинский район 304-16-41;

Октябрьский район 304-12-71;

Орджоникидзевский район 304-12-57;

Чкаловский район 304-16-52, 304-16-51;

Департамент образования города 304-12-44, 304-12-43. Накануне стало известно, что в Екатеринбурге детей участников спецоперации будут записывать в 1 класс вне очереди. Данная мера направлена на поддержку семей, члены которых участвуют или участвовали в спецоперации. Власти города стремятся обеспечить комфортные условия для обучения детей, чьи родители защищали интересы страны. Инфографика: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запись детей в первые классы в Екатеринбурге начнется в ночь на 1 апреля 2024 года. Родителям необходимо заранее подготовить все необходимые документы и внимательно следить за сроками, чтобы обеспечить беспроблемное поступление их детей в школу. Прием в первые классы будут осуществлять 158 школ (не ведут прием три вечерние школы, городские ресурсные центры — № 2, 9, 99, 110, 202). Подробная инструкция — в материале URA.RU. С какого возраста принимают в первый класс: В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября 2024 года возраста 6 лет и 6 месяцев, но не позже достижения восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель может разрешить прием детей в более раннем или более позднем возрасте. Такая гибкость позволяет учитывать индивидуальные особенности развития каждого ребенка и обстоятельства в семье. Запись детей в начальную школу проводится в два этапа: С 1 апреля по 30 июня пройдет первый этап. Подача заявлений будет доступна для жителей, проживающих на территории, закрепленной за конкретной школой, включая тех, кто имеет преимущественное право на зачисление. Приказы о зачислении для заявлений, поданных с 1 апреля по 30 июня, будут изданы с 1 по 5 июля в течение трех рабочих дней. С 6 июля по 5 сентября 2024 года пройдет второй этап, в который можно будет подать заявления на оставшиеся свободные места. Этот этап предоставляет возможность зачисления для тех, кто не успел подать заявление в первый период. Приказы о зачислении будут изданы в течение пяти рабочих дней после приема документов. Как выбрать школу: Мэр Алексей Орлов утвердил новый перечень территорий, закрепленных за школами, что значительно упрощает процесс записи детей в первые классы. Данный документ позволит гражданам без затруднений определить, в какую школу они могут подать документы для зачисления своих детей по месту регистрации. Подробнее о новом перечне территорий можно узнать, перейдя по ссылке. Способы подачи заявления: Важно! В Екатеринбурге заявления на зачисление детей с правом на внеочередное, первоочередное или преимущественное поступление в школы будут рассматриваться вне зависимости от времени их подачи. Такой подход позволяет обеспечить равные возможности для всех категорий детей. Чтобы записать ребенка в 1-й класс школы, необходимо предоставить пакет документов: В заявлении должны быть указаны следующие данные: В какую школу подать документы: Для первоклассников в Екатеринбурге в 2024 году предусмотрено 24 567 мест, включая специальные коррекционные классы для детей с особыми образовательными потребностями. В числе школ, которые набирают первые специальные коррекционные классы, — учебные заведения № 48, 74, 119, 149, 146, 157, 55, 154 и 21 в различных районах города. Кроме того, школы № 49 и 112 будут формировать классы второго года обучения, а школа № 141 откроет два таких класса. Департаментом образования с 15 марта 2024 года организована работа «горячей линии» по приему детей в 1-й класс: Накануне стало известно, что в Екатеринбурге детей участников спецоперации будут записывать в 1 класс вне очереди. Данная мера направлена на поддержку семей, члены которых участвуют или участвовали в спецоперации. Власти города стремятся обеспечить комфортные условия для обучения детей, чьи родители защищали интересы страны.