Как екатеринбуржцам записать ребенка в первый класс. Инфографика

Чтобы запись детей в школы прошла гладко, URA.RU подготовило памятку для родителей

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Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, урок, класс, учеба, школьный класс, ученик, школа, начальная школа, школьная парта
В ночь на 1 апреля в Екатеринбурге стартует запись детей в первые классы Фото:

Запись детей в первые классы в Екатеринбурге начнется в ночь на 1 апреля 2024 года. Родителям необходимо заранее подготовить все необходимые документы и внимательно следить за сроками, чтобы обеспечить беспроблемное поступление их детей в школу. Прием в первые классы будут осуществлять 158 школ (не ведут прием три вечерние школы, городские ресурсные центры — № 2, 9, 99, 110, 202). Подробная инструкция — в материале URA.RU.

С какого возраста принимают в первый класс:

Новое здание гимназии № 35. Екатеринбург
Прием заявлений в первые классы стартует в 00:00 1 апреля
Фото:

В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября 2024 года возраста 6 лет и 6 месяцев, но не позже достижения восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель может разрешить прием детей в более раннем или более позднем возрасте. Такая гибкость позволяет учитывать индивидуальные особенности развития каждого ребенка и обстоятельства в семье.

Запись детей в начальную школу проводится в два этапа:

С 1 апреля по 30 июня пройдет первый этап. Подача заявлений будет доступна для жителей, проживающих на территории, закрепленной за конкретной школой, включая тех, кто имеет преимущественное право на зачисление. Приказы о зачислении для заявлений, поданных с 1 апреля по 30 июня, будут изданы с 1 по 5 июля в течение трех рабочих дней.

С 6 июля по 5 сентября 2024 года пройдет второй этап, в который можно будет подать заявления на оставшиеся свободные места. Этот этап предоставляет возможность зачисления для тех, кто не успел подать заявление в первый период. Приказы о зачислении будут изданы в течение пяти рабочих дней после приема документов.

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Родители должны будут заранее подготовить перечень документов, чтобы загрузить в заявление
Фото:

Как выбрать школу:

Мэр Алексей Орлов утвердил новый перечень территорий, закрепленных за школами, что значительно упрощает процесс записи детей в первые классы. Данный документ позволит гражданам без затруднений определить, в какую школу они могут подать документы для зачисления своих детей по месту регистрации. Подробнее о новом перечне территорий можно узнать, перейдя по ссылке.

Способы подачи заявления:

  • В электронном виде через Единый портал Государственных и муниципальных услуг;
  • Лично через Многофункциональный центр (МФЦ);
  • Лично через Центр муниципальных услуг города Екатеринбурга (МКУ ЦМУ);
  • Лично в общеобразовательную организацию;
  • Заказным письмом.

Важно! В Екатеринбурге заявления на зачисление детей с правом на внеочередное, первоочередное или преимущественное поступление в школы будут рассматриваться вне зависимости от времени их подачи. Такой подход позволяет обеспечить равные возможности для всех категорий детей.

Чтобы записать ребенка в 1-й класс школы, необходимо предоставить пакет документов:

  • Копия документа, удостоверяющего личность законного представителя;
  • Копия свидетельства о рождении ребенка;
  • Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства (по месту пребывания на закрепленной территории);
  • Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства;
  • Копии документов, подтверждающих право ребенка на внеочередной или первоочередной прием в школу;
  • Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
  • Заявление.
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Перед поступлением в школу необходимо пройти обязательный возрастной осмотр
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В заявлении должны быть указаны следующие данные:

  • ФИО ребенка и родителя;
  • Дата рождения ребенка;
  • Адрес места жительства;
  • Адрес электронной почты, номер телефона родителя;
  • Сведения о наличии права преимущественного приема;
  • Согласие на обработку персональных данных.

    В какую школу подать документы:

Для первоклассников в Екатеринбурге в 2024 году предусмотрено 24 567 мест, включая специальные коррекционные классы для детей с особыми образовательными потребностями. В числе школ, которые набирают первые специальные коррекционные классы, — учебные заведения № 48, 74, 119, 149, 146, 157, 55, 154 и 21 в различных районах города. Кроме того, школы № 49 и 112 будут формировать классы второго года обучения, а школа № 141 откроет два таких класса.

Департаментом образования с 15 марта 2024 года организована работа «горячей линии» по приему детей в 1-й класс:

  • Академический район 304-16-56;
  • Верх-Исетский район 304-12-64;
  • Железнодорожный район 304 — 16-31;
  • Кировский район 304-16-36;
  • Ленинский район 304-16-41;
  • Октябрьский район 304-12-71;
  • Орджоникидзевский район 304-12-57;
  • Чкаловский район 304-16-52, 304-16-51;
  • Департамент образования города 304-12-44, 304-12-43.

Накануне стало известно, что в Екатеринбурге детей участников спецоперации будут записывать в 1 класс вне очереди. Данная мера направлена на поддержку семей, члены которых участвуют или участвовали в спецоперации. Власти города стремятся обеспечить комфортные условия для обучения детей, чьи родители защищали интересы страны.

Инфографика: URA.RU

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Запись детей в первые классы в Екатеринбурге начнется в ночь на 1 апреля 2024 года. Родителям необходимо заранее подготовить все необходимые документы и внимательно следить за сроками, чтобы обеспечить беспроблемное поступление их детей в школу. Прием в первые классы будут осуществлять 158 школ (не ведут прием три вечерние школы, городские ресурсные центры — № 2, 9, 99, 110, 202). Подробная инструкция — в материале URA.RU. С какого возраста принимают в первый класс: В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября 2024 года возраста 6 лет и 6 месяцев, но не позже достижения восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель может разрешить прием детей в более раннем или более позднем возрасте. Такая гибкость позволяет учитывать индивидуальные особенности развития каждого ребенка и обстоятельства в семье. Запись детей в начальную школу проводится в два этапа: С 1 апреля по 30 июня пройдет первый этап. Подача заявлений будет доступна для жителей, проживающих на территории, закрепленной за конкретной школой, включая тех, кто имеет преимущественное право на зачисление. Приказы о зачислении для заявлений, поданных с 1 апреля по 30 июня, будут изданы с 1 по 5 июля в течение трех рабочих дней. С 6 июля по 5 сентября 2024 года пройдет второй этап, в который можно будет подать заявления на оставшиеся свободные места. Этот этап предоставляет возможность зачисления для тех, кто не успел подать заявление в первый период. Приказы о зачислении будут изданы в течение пяти рабочих дней после приема документов. Как выбрать школу: Мэр Алексей Орлов утвердил новый перечень территорий, закрепленных за школами, что значительно упрощает процесс записи детей в первые классы. Данный документ позволит гражданам без затруднений определить, в какую школу они могут подать документы для зачисления своих детей по месту регистрации. Подробнее о новом перечне территорий можно узнать, перейдя по ссылке. Способы подачи заявления: Важно! В Екатеринбурге заявления на зачисление детей с правом на внеочередное, первоочередное или преимущественное поступление в школы будут рассматриваться вне зависимости от времени их подачи. Такой подход позволяет обеспечить равные возможности для всех категорий детей. Чтобы записать ребенка в 1-й класс школы, необходимо предоставить пакет документов: В заявлении должны быть указаны следующие данные: В какую школу подать документы: Для первоклассников в Екатеринбурге в 2024 году предусмотрено 24 567 мест, включая специальные коррекционные классы для детей с особыми образовательными потребностями. В числе школ, которые набирают первые специальные коррекционные классы, — учебные заведения № 48, 74, 119, 149, 146, 157, 55, 154 и 21 в различных районах города. Кроме того, школы № 49 и 112 будут формировать классы второго года обучения, а школа № 141 откроет два таких класса. Департаментом образования с 15 марта 2024 года организована работа «горячей линии» по приему детей в 1-й класс: Накануне стало известно, что в Екатеринбурге детей участников спецоперации будут записывать в 1 класс вне очереди. Данная мера направлена на поддержку семей, члены которых участвуют или участвовали в спецоперации. Власти города стремятся обеспечить комфортные условия для обучения детей, чьи родители защищали интересы страны.
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