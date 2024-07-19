Скандалы в Петербурге демонстрируют новые правила ведения выборов

Губернаторы и единороссы получили карт-бланш в борьбе за проценты

19 июля 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

Беглов демонстрирует новые правила проведения выборов в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Выборы в муниципальные думы Санкт-Петербурга ознаменовались рекордным количеством незарегистрированных кандидатов. По данным URA.RU, избиркомы не пропустили более 200 представителей оппозиционных партий и еще больше самовыдвиженцев. Агрессивные действия внутриполитического блока и местных избиркомов согласуются с администрацией Александра Беглова, которому предстоит переизбраться этой осенью. Сам губернатор игнорирует скандалы, демонстрируя новые правила проведения выборов. Выборы в муниципальные думы Санкт-Петербурга и раньше проходили со скандалами. Так, в 2019 году (избирались 110 муниципальных дум и полторы тысячи депутатов) в избирательные комиссии поступило порядка 100 обращений об отказе в регистрации кандидатов муниципальными избирательными комиссиями. После этого прошел масштабный митинг против произвола властей на выборах. Всего в ходе подготовки и проведения муниципальных выборов в Петербурге Центризбирком получил 1177 сообщений о нарушениях (больше, чем на всех муниципальных выборах в стране вместе взятых). Председатель ЦИК Элла Памфилова тогда назвала нарушения на выборах в Санкт-Петербурге «муниципально-электоральным бандитизмом» и заявила об ударе по авторитету «Единой России». Памфилова раскритиковала петербургские выборы 2019 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU По итогам выборов-2019 ЕР избрала самое большое количество депутатов (949 из 1575). При этом, партия власти не получила большинства в 40 из 110 избиравшихся муниципальных советах. Округа перешли под контроль самовыдвиженцев или представителей оппозиционных партий. Всего на выборах победило 259 «самодвигов», 127 кандидатов от «Справедливой России», 86 от «Яблока», 75 от КПРФ, 42 от Партии роста и 30 от ЛДПР. Всего на муниципальные выборы в Петербурге заявлялось 7 тысяч кандидатов. В этом году выборы также проходят в 110 из 111 муниципальных округов Санкт-Петербурга. Желающих поучаствовать стало значительно меньше: 4,6 тысяч человек. Среди них — 3,4 тысячи человек выдвинуты избирательными объединениями, 1,2 тысячи — в порядке самовыдвижения. С самого начала кампании пошли сообщения о точечных отказах в регистрации партийным кандитам от КПРФ и «Яблока», однако к завершению процедуры регистрации (20 июля) отказы приобрели массовый характер. URA.RU связалось с руководством оппозиционных политических партий и выяснило: счет незарегистрированных перевалил за 200 человек. Больше всего отказов получили кандидаты от КПРФ. Из выдвинутых 427 человек не зарегистрировали порядка 130 кандидатов. Больше половины кандидатов не пропустили у «Яблока». Из 95 выдвинутых зарегистрироваться не удалось 50 кандидатам. Порядка 20 человек не прошло у «Справедливой России». Отказы также есть у «Новых людей» и ЛДПР. «Мы уже устали мониторить точное число отказов. Вся эта кампания явно скоординирована кем-то сверху», — сообщил URA.RU первый секретарь отделения КПРФ в Петербурге Роман Кононенко. По его словам, наиболее агрессивные избиркомы — в Центральном, Невском, Московском, Петродворцовом и Василеостровском районах. Агентство связалось с председателем партии «Яблоко» Николаем Рыбаковым. Он заявил, что городские избиркомы скоординированно выполняют заказ «сверху». «В разных районах кандидатам отказывают по одним и тем же надуманным основаниям, которые не соответствуют ни закону, ни фактическим обстоятельствам, а тексты претензий совпадают практически слово в слово, включая явные отписки. Власть знает, что у „Яблока“ серьезная поддержка, ведь тех, кого не боятся, с выборов не снимают», — поделился председатель партии Рыбаков. Рыбаков: избиркомы исполняют заказ «сверху» Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Есть вопиющие случаи, которые мы будем отстаивать через суды. С выборов сняли нескольких наших лидеров. Среди них — действующие депутаты Игорь Королев, (Выборгский район), Ярослав Костров (Центральный район) и другие», — заявила в беседе с агентством председатель реготделения «Справедливой России» Надежда Тихонова. «Точное число отказов самовыдвиженцам еще не составлено. Но, как правило, „самодвигов“ проходит еще меньше, чем кандидатов от оппозиции. На одного незарегистрированного оппозиционера — 2-3 самовыдвиженца. Вероятно, число уже измеряется сотнями», — сообщает агентству источник на условиях анонимности. Большинство партийцев уверенно, что достичь результатов 2019 года после массовых отказов в регистрации стало невозможно. Очевидно, что по оппозиции нанесен непоправимый удар. Лояльнее всего власти подошли к регистрации ЛДПР. Заместитель секретаря реготделения по идеологической работе Александр Устименко сообщил URA.RU, что на данный момент в избиркомах отказали всего двум кандидатам от партии. «Там была вина самих кандидатов, неправильно составили документы. Решения избиркомов не будем даже оспаривать», — поделился с агентством партиец. Источники агентства, близкие к городской администрации сообщают, что местный внутрипол крайне тщательно отсматривал списки кандидатов. Еще задолго до выборов был определен ряд критериев, по которым оценивался каждый выдвиженец. Смотрели на бэкграунд, принадлежность к каким-либо общественным группировкам, политическую активность, взгляды и высказывания. Фильтр в этом году был крайне жестким. Внутрипол согласовывал каждого кандидата по нескольким критериям. Фильтр был жесткий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дело в том, что в ближайшие годы в Санкт-Петербурге планируется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой вдвое сократится количество муниципальных округов. В планах правительства — уменьшить их количество со 111 до 60. «Часть депутатов потеряет свои места. Это приведет к скандалам и борьбе за власть. Поэтому сейчас отбираются максимально лояльные люди, которые не будут ставить палки в колеса и саботировать работу. Бунты муниципальных депутатов никому не нужны», — говорят собеседники агентства. Вероятно, распоряжения избиркомам идут непосредственно от администрации губернатора Александра Беглова. Сам глава региона, при этом, старается максимально дистанцироваться от скандалов, ведь они могут напрямую повлиять на его результат на выборах. Несмотря на то, что конфликты уже вышли на федеральный уровень, Беглов предпочитает не комментировать их. Агентство связалось с несколькими политтехнологами, близкими к штабу Беглова. Они отказались раскрывать позицию Беглова, но сообщили, что тема для него крайне «щепетильная». Так, глава региона, где проходят массовые скандалы на выборах, хранит молчание и демонстрирует полное спокойствие относительно собственных рейтингов и позиций в политической системе. Со стороны Беглова не было ни одной публичной попытки разобраться в ситуации и вмешаться. Параллельно с полной жалоб и конфликтов кампанией, губернатор ведет свою собственную, абстрагируясь и не замечая происходящего. «Выборы главы региона лучше строить на позитивной повестке. А подобные скандалы рубят явку. Если речь идет о том, чтобы таким образом понизить явку — зачем? В последние годы ситуация выправилась. Позиции партии стабильные. Мне кажется, что происходящее может негативным образом отразиться на кампании Беглова», — считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Учитывая, что рейтинги «Единой России» в Санкт-Петербурге в последние несколько лет действительно растут, партийные кандидаты без труда могли бы получить больше мест, чем в 2019 году, когда в городе еще сохранялся протест. Подобная нейтрализация оппозиции на этапе регистрации говорит о желании максимально подчинить себе муниципальные советы, получив там абсолютное и бескомпромиссное большинство. В 2019 году в ответ на подобные действия властей в Петербурге прогремели протесты. На улицы вышли порядка 6 тысяч человек, требующих альтернативных выборов и допуска всех незарегистрированных кандидатов. За 5 лет ситуация изменилась, и сегодня в Петербурге нет ни малейшего намека на протест. Действия властей Петербурга в 2019 привели к митингам, но сегодня такой сюжет невозможен Фото: Размик Закарян © URA.RU «Прошлые выборы 2019 года были в другой стране. Сегодня власть боится, что выборы выйдут из-под их контроля. Что тысячи петербуржцев, которые всегда отличались оппозиционными взглядами, проголосуют за кандидатов, которые выступают за мир и свободу, за соглашение о прекращении огня. Это совершенно не входит в планы власти. Им, наоборот, нужно создать иллюзию поддержки происходящего», — заявил председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. «Сегодня на улицы никто не выйдет. Лидера протеста нет. В оппозиционных партиях это никому не нужно, никто не станет рисковать. Только если незарегистрированные кандидаты самоорганизуются. Но их не настолько много, чтобы это было что-то массовое», — делится с URA.RU источник из реготделения одной из партий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выборы в муниципальные думы Санкт-Петербурга ознаменовались рекордным количеством незарегистрированных кандидатов. По данным URA.RU, избиркомы не пропустили более 200 представителей оппозиционных партий и еще больше самовыдвиженцев. Агрессивные действия внутриполитического блока и местных избиркомов согласуются с администрацией Александра Беглова, которому предстоит переизбраться этой осенью. Сам губернатор игнорирует скандалы, демонстрируя новые правила проведения выборов. Выборы в муниципальные думы Санкт-Петербурга и раньше проходили со скандалами. Так, в 2019 году (избирались 110 муниципальных дум и полторы тысячи депутатов) в избирательные комиссии поступило порядка 100 обращений об отказе в регистрации кандидатов муниципальными избирательными комиссиями. После этого прошел масштабный митинг против произвола властей на выборах. Всего в ходе подготовки и проведения муниципальных выборов в Петербурге Центризбирком получил 1177 сообщений о нарушениях (больше, чем на всех муниципальных выборах в стране вместе взятых). Председатель ЦИК Элла Памфилова тогда назвала нарушения на выборах в Санкт-Петербурге «муниципально-электоральным бандитизмом» и заявила об ударе по авторитету «Единой России». По итогам выборов-2019 ЕР избрала самое большое количество депутатов (949 из 1575). При этом, партия власти не получила большинства в 40 из 110 избиравшихся муниципальных советах. Округа перешли под контроль самовыдвиженцев или представителей оппозиционных партий. Всего на выборах победило 259 «самодвигов», 127 кандидатов от «Справедливой России», 86 от «Яблока», 75 от КПРФ, 42 от Партии роста и 30 от ЛДПР. Всего на муниципальные выборы в Петербурге заявлялось 7 тысяч кандидатов. В этом году выборы также проходят в 110 из 111 муниципальных округов Санкт-Петербурга. Желающих поучаствовать стало значительно меньше: 4,6 тысяч человек. Среди них — 3,4 тысячи человек выдвинуты избирательными объединениями, 1,2 тысячи — в порядке самовыдвижения. С самого начала кампании пошли сообщения о точечных отказах в регистрации партийным кандитам от КПРФ и «Яблока», однако к завершению процедуры регистрации (20 июля) отказы приобрели массовый характер. Больше всего отказов получили кандидаты от КПРФ. Из выдвинутых 427 человек не зарегистрировали порядка 130 кандидатов. Больше половины кандидатов не пропустили у «Яблока». Из 95 выдвинутых зарегистрироваться не удалось 50 кандидатам. Порядка 20 человек не прошло у «Справедливой России». Отказы также есть у «Новых людей» и ЛДПР. «Мы уже устали мониторить точное число отказов. Вся эта кампания явно скоординирована кем-то сверху», — сообщил URA.RU первый секретарь отделения КПРФ в Петербурге Роман Кононенко. По его словам, наиболее агрессивные избиркомы — в Центральном, Невском, Московском, Петродворцовом и Василеостровском районах. Агентство связалось с председателем партии «Яблоко» Николаем Рыбаковым. Он заявил, что городские избиркомы скоординированно выполняют заказ «сверху». «В разных районах кандидатам отказывают по одним и тем же надуманным основаниям, которые не соответствуют ни закону, ни фактическим обстоятельствам, а тексты претензий совпадают практически слово в слово, включая явные отписки. Власть знает, что у „Яблока“ серьезная поддержка, ведь тех, кого не боятся, с выборов не снимают», — поделился председатель партии Рыбаков. «Есть вопиющие случаи, которые мы будем отстаивать через суды. С выборов сняли нескольких наших лидеров. Среди них — действующие депутаты Игорь Королев, (Выборгский район), Ярослав Костров (Центральный район) и другие», — заявила в беседе с агентством председатель реготделения «Справедливой России» Надежда Тихонова. «Точное число отказов самовыдвиженцам еще не составлено. Но, как правило, „самодвигов“ проходит еще меньше, чем кандидатов от оппозиции. На одного незарегистрированного оппозиционера — 2-3 самовыдвиженца. Вероятно, число уже измеряется сотнями», — сообщает агентству источник на условиях анонимности. Лояльнее всего власти подошли к регистрации ЛДПР. Заместитель секретаря реготделения по идеологической работе Александр Устименко сообщил URA.RU, что на данный момент в избиркомах отказали всего двум кандидатам от партии. «Там была вина самих кандидатов, неправильно составили документы. Решения избиркомов не будем даже оспаривать», — поделился с агентством партиец. Источники агентства, близкие к городской администрации сообщают, что местный внутрипол крайне тщательно отсматривал списки кандидатов. Еще задолго до выборов был определен ряд критериев, по которым оценивался каждый выдвиженец. Смотрели на бэкграунд, принадлежность к каким-либо общественным группировкам, политическую активность, взгляды и высказывания. Фильтр в этом году был крайне жестким. Дело в том, что в ближайшие годы в Санкт-Петербурге планируется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой вдвое сократится количество муниципальных округов. В планах правительства — уменьшить их количество со 111 до 60. «Часть депутатов потеряет свои места. Это приведет к скандалам и борьбе за власть. Поэтому сейчас отбираются максимально лояльные люди, которые не будут ставить палки в колеса и саботировать работу. Бунты муниципальных депутатов никому не нужны», — говорят собеседники агентства. Вероятно, распоряжения избиркомам идут непосредственно от администрации губернатора Александра Беглова. Сам глава региона, при этом, старается максимально дистанцироваться от скандалов, ведь они могут напрямую повлиять на его результат на выборах. Несмотря на то, что конфликты уже вышли на федеральный уровень, Беглов предпочитает не комментировать их. Так, глава региона, где проходят массовые скандалы на выборах, хранит молчание и демонстрирует полное спокойствие относительно собственных рейтингов и позиций в политической системе. Со стороны Беглова не было ни одной публичной попытки разобраться в ситуации и вмешаться. Параллельно с полной жалоб и конфликтов кампанией, губернатор ведет свою собственную, абстрагируясь и не замечая происходящего. «Выборы главы региона лучше строить на позитивной повестке. А подобные скандалы рубят явку. Если речь идет о том, чтобы таким образом понизить явку — зачем? В последние годы ситуация выправилась. Позиции партии стабильные. Мне кажется, что происходящее может негативным образом отразиться на кампании Беглова», — считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Учитывая, что рейтинги «Единой России» в Санкт-Петербурге в последние несколько лет действительно растут, партийные кандидаты без труда могли бы получить больше мест, чем в 2019 году, когда в городе еще сохранялся протест. Подобная нейтрализация оппозиции на этапе регистрации говорит о желании максимально подчинить себе муниципальные советы, получив там абсолютное и бескомпромиссное большинство. В 2019 году в ответ на подобные действия властей в Петербурге прогремели протесты. На улицы вышли порядка 6 тысяч человек, требующих альтернативных выборов и допуска всех незарегистрированных кандидатов. За 5 лет ситуация изменилась, и сегодня в Петербурге нет ни малейшего намека на протест. «Прошлые выборы 2019 года были в другой стране. Сегодня власть боится, что выборы выйдут из-под их контроля. Что тысячи петербуржцев, которые всегда отличались оппозиционными взглядами, проголосуют за кандидатов, которые выступают за мир и свободу, за соглашение о прекращении огня. Это совершенно не входит в планы власти. Им, наоборот, нужно создать иллюзию поддержки происходящего», — заявил председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. «Сегодня на улицы никто не выйдет. Лидера протеста нет. В оппозиционных партиях это никому не нужно, никто не станет рисковать. Только если незарегистрированные кандидаты самоорганизуются. Но их не настолько много, чтобы это было что-то массовое», — делится с URA.RU источник из реготделения одной из партий.