Песков: никакие санкции против России не возымели эффекта

Беспрецедентное количество санкций, введенных против России за последние четыре года, не оказали ожидаемого эффекта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, западные ограничения оказались бесполезными с точки зрения давления на российские власти.
«В целом, наверное, можно сказать одно, что вот это беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за последние, можно сказать, уже почти четыре года, уже четыре года, никакого эффекта не возымели», — заявил представитель Кремля. Его комментарий опубликован в telegram-канале "Юнашев Live".
Пресс-секретарь добавил, что введенные Западом санкции не привели к каким-либо значимым результатам в части давления на Россию. Кроме того, Песков отметил, что российские власти внимательно следят за высказываниями западных политиков по вопросу антироссийских санкций. Различные заявления американских чиновников тщательно анализируются в Москве.
Песков особо подчеркнул, что никакие ограничения не смогут изменить курс России. Представитель Кремля напомнил, что страна продолжает следовать взятому внешнеполитическому курсу и не намерена отступать от своих принципов. По словам пресс-секретаря президента, такие заявления неоднократно звучали из уст российского лидера Владимира Путина.
Ранее американский президент Дональд Трамп выразил готовность начать второй этап введения санкций в отношении России, передает "Национальная служба новостей". Выступая на пресс-конференции, состоявшейся в Белом доме, Трамп подчеркнул свою решимость перейти ко второму этапу ограничительных мер против России, причиной которых становится продолжающийся конфликт на территории Украины.
