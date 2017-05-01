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01 мая 2017
30 апреля 2017
29 апреля 2017
09:16  01 мая 2017 0

Самолет, летевший в Таиланд, угодил в воздушную яму. Десятки пострадавших

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
Самолет угодил в воздушные ямы на подлете к БангкокуФото: Pixabay

Более 20 человек пострадали в самолете «Аэрофлота», летевшем из Москвы в Бангкок и попавшем в воздушную яму. У пассажиров — травмы головы и спины, переломы рук, есть подозрения на перелом позвоночника.

Самолет авиакомпании угодил в несколько воздушных ям на подлете к Таиланду, пишет «Лайф». Пассажиров, которые не были пристегнуты, выбросило из кресел, они ударились о потолок.

Как отмечает Gazeta.ru, пострадавших не менее 20 человек, это как российские граждане, так и иностранцы. Все они сейчас доставлены в больницу в Бангкоке, сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

Виктор Жуков
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