Экс-замглавы Росстандарта стал фигурантом дела о мошенничестве на подшипниковых заводах

ФСБ выявила пять фигурантов дела о мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа на трех подшипниковых заводах, среди которых экс-заместитель руководителя Росстандарта России. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по Ростовской области.
«Оперативниками установлена причастность к совершению указанного преступления генерального директора и директора по экономике и финансам, а также двоих собственников указанного предприятия», — говорится в сообщении ФСБ, передает ТАСС. Один из ключевых фигурантов — бывший заместитель руководителя Росстандарта, который, по версии следствия, сыграл центральную роль в организации преступной схемы.
Мошенническая схема была организована через руководителей и собственников предприятий ООО «10 ГПЗ» (Ростов-на-Дону), ОАО «ОК-лоза» (Сергиев Посад) и ООО «ГПЗ-2 Тверь». Используя служебное положение и семейные связи, подозреваемые обеспечили хищение более одного миллиарда рублей, выделенных по линии государственного оборонного заказа. В отношении всех пятерых возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Четверо подозреваемых арестованы по решению суда, одна из собственников объявлена в федеральный розыск.
Расследование началось в сентябре 2024 года, когда сотрудники ФСБ задержали сотрудника службы безопасности энергетической компании при попытке передачи взятки в 20 млн рублей сотруднику УФСБ за прекращение проверки в отношении ООО «10 ГПЗ». Впоследствии были проведены обыски у руководителей трех заводов, связанных с поставками оборудования для нужд специальной военной операции. В рамках расследования также было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Минобороны России.
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