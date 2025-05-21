Совфед будет устанавливать стоимость обучения в российских вузах

Совфед одобрил закон о регулировании стоимости обучения в вузах
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Совфед одобрил закон о регулировании приема в вузы на платной основе
Совфед одобрил закон о регулировании приема в вузы на платной основе Фото:

Совет Федерации одобрил закон о государственном регулировании стоимости обучения в российских высших учебных заведениях. Информация об этом появилась на сайте ведомства. Теперь кабмин РФ будет определять правила формирования стоимости образовательных услуг на платной основе, а также регулировать количество студентов и перечень направлений подготовки и специальностей в вузах.

«Закон предусматривает право правительства Российской Федерации устанавливать правила определения стоимости платного образования, а также количество студентов и направлений подготовки и специальностей высшего образования», — говорится в документе. Закон замещен на сайте Совфеда.

Кроме того, в документе отмечается, что кабмин сможет устанавливать условия, размеры и порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования. Также власти теперь могут формировать перечень специальностей, по которым будет оказываться поддержка. Новые положения закона вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

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Совет Федерации одобрил закон о государственном регулировании стоимости обучения в российских высших учебных заведениях. Информация об этом появилась на сайте ведомства. Теперь кабмин РФ будет определять правила формирования стоимости образовательных услуг на платной основе, а также регулировать количество студентов и перечень направлений подготовки и специальностей в вузах. «Закон предусматривает право правительства Российской Федерации устанавливать правила определения стоимости платного образования, а также количество студентов и направлений подготовки и специальностей высшего образования», — говорится в документе. Закон замещен на сайте Совфеда. Кроме того, в документе отмечается, что кабмин сможет устанавливать условия, размеры и порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования. Также власти теперь могут формировать перечень специальностей, по которым будет оказываться поддержка. Новые положения закона вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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