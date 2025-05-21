Совфед будет устанавливать стоимость обучения в российских вузах

Совет Федерации одобрил закон о государственном регулировании стоимости обучения в российских высших учебных заведениях. Информация об этом появилась на сайте ведомства. Теперь кабмин РФ будет определять правила формирования стоимости образовательных услуг на платной основе, а также регулировать количество студентов и перечень направлений подготовки и специальностей в вузах.
«Закон предусматривает право правительства Российской Федерации устанавливать правила определения стоимости платного образования, а также количество студентов и направлений подготовки и специальностей высшего образования», — говорится в документе. Закон замещен на сайте Совфеда.
Кроме того, в документе отмечается, что кабмин сможет устанавливать условия, размеры и порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования. Также власти теперь могут формировать перечень специальностей, по которым будет оказываться поддержка. Новые положения закона вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
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