Путин одобрил идею создания особой экономической зоны в Курской области

Президент России Владимир Путин обсудит с правительством создание особой экономической зоны (ОЭЗ) в Курской области. Об этом стало известно в ходе встречи Путина с представителями добровольческих организаций и главами муниципалитетов региона.
«По поводу особой экономической зоны на территории Курской области — мне эта идея нравится», — ответил президент. В то же время глава государства обратил внимание на существующие опасения в правительстве относительно масштабного внедрения льгот для бизнеса. По словам Путина, есть риск, что предприниматели из других регионов страны могут массово воспользоваться преференциями и перевести свои предприятия в Курскую область. Президент обещал обсудить вопрос создания особой экономической зоны с правительством и Министерством экономического развития.
Инициатива о создании ОЭЗ была озвучена в ходе обсуждения перспектив социально-экономического развития региона. Введение специальных налоговых и административных льгот традиционно способствует ускоренному росту экономики региона и повышению его инвестиционной привлекательности.
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