«Любит побольше»: Путин шуткой объяснил желание Хинштейна присоединить Сумы к России

Путин пошутил о возможном присоединении города Сумы к России
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Путин заявил, что Хинштейн стал губернатором из-за желания расширить Курскую область
Путин заявил, что Хинштейн стал губернатором из-за желания расширить Курскую область Фото:

Президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов Курской области с юмором прокомментировал высказывание о возможном присоединении города Сумы к России. Поводом для шутки стало заявление главы Глушковского района Павла Золотарева, который на вопрос президента о том, насколько нужно отодвинуть противника от границы, заявил, что Сумы должны стать территорией РФ.

«Поэтому Александра Евсеевича [Хинштейна] и выбрали [в качестве врио главы региона], он тоже так хочет все побольше», — со смехом сказал Путин, отвечая на слова Золотарева о желании включить Сумы в состав России. Также президент добавил, что Хинштейн, очень «пробивной» и умеет эффективно работать с финансами: «Одно могу точно сказать — деньги выбивает».

Путин съездил в Курскую область с деловым визитом. Там российский лидер встретился с местными чиновниками и волонтерами.

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Президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов Курской области с юмором прокомментировал высказывание о возможном присоединении города Сумы к России. Поводом для шутки стало заявление главы Глушковского района Павла Золотарева, который на вопрос президента о том, насколько нужно отодвинуть противника от границы, заявил, что Сумы должны стать территорией РФ. «Поэтому Александра Евсеевича [Хинштейна] и выбрали [в качестве врио главы региона], он тоже так хочет все побольше», — со смехом сказал Путин, отвечая на слова Золотарева о желании включить Сумы в состав России. Также президент добавил, что Хинштейн, очень «пробивной» и умеет эффективно работать с финансами: «Одно могу точно сказать — деньги выбивает». Путин съездил в Курскую область с деловым визитом. Там российский лидер встретился с местными чиновниками и волонтерами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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