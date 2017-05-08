{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,54
Динамика за 2 недели
Евро 64,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
08 мая 2017
07 мая 2017
19:40  08 мая 2017 0

В Эстонии гражданин России осужден на пять лет за шпионаж

Наручники, наручники, арест, заключение
Россиянина ждет в Эстонии пять лет тюрьмыФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Эстонии гражданин России осужден на пять лет за шпионаж. 30-летнего мужчину обвинили в незаконном сотрудничестве с российской военной разведкой.

Приговор Артему Зинченко был вынесен Харьюским уездным судом. Гособвинение заявило, что мужчина в 2009 году был завербован ГРУ. Последние четыре года, пишет «Русская планета», он активно участвовал в агентурно-оперативной работе российской внешней разведки, направленной против безопасности Эстонии.

По данным СМИ, Зинченко является гражданином РФ, но проживает в Эстонии с 2013 года на основании вида на жительство. В задачи россиянина входило добывать информацию об объектах государственной обороны, следить за перемещениями военной техники на территории Эстонии и ее союзников и передавать собранные данные в ГРУ. Также Зинченко собирал образцы военной техники, например, средств связи.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров