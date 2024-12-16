Бывший топ-менеджер авиазавода под Москвой вывозил части для МиГ-29 на Украину

Бывший топ-менеджер Луховицкого авиазавода Михаил Баранов осужден на девять лет за хищение комплектующих для истребителей МиГ-29 и их вывоз на Украину. Об этом рассказали в УФСБ России по Москве и области.
«Московский областной суд вынес приговор Баранову Михаилу Владимировичу 1961 года рождения, причастному к организации массовых хищений комплектующих для истребителей семейства МиГ-29 в целях контрабандного вывоза в интересах Украины», — передает сообщение УФСБ РИА Новости. В рамках следствия было установлено, что Баранов являлся участником преступной группы, которая похищала детали для передачи представителю украинского «Одесского авиационного завода». Ему назначено девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Обвиняемый признал свою вину и подписал досудебное соглашение, в результате чего суд рассмотрел дело в особом порядке. Семерым другим участникам преступной группы также вынесены приговоры с наказанием от одного до семи лет лишения свободы. С осужденных взыскан ущерб, причиненный предприятию, отметили в УФСБ.
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