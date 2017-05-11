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11 мая 2017
19:15  11 мая 2017 0

Власти Грузии внесли Юрия Лужкова в «черный список»

Открытая лицензия от 25.08.2015. Юрий Лужков, лужков юрий
Бывший мэр Москвы больше не сможет посещать ГрузиюФото: A.Savin /commons.wikimedia.org

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков попал в «черный список» грузинской пограничной службы. Представители МВД Грузии заявили, что подобное решение в отношении экс-главы российской столицы следовало принять гораздо раньше.

«То, что произошло на этом этапе, было обусловлено тем, что в своё время он не был внесён в список. Мы введём его в этот список, и в Грузию он не сможет въехать», — цитирует заявление главы МВД Грузии Шалвы Хуцишвили РИА «Новости».

По данным агентства, в этом году Лужков и его семья прибыли в Грузию на майские праздники. В числе достопримечательностей, которые экс-мер решил посетить, оказались грузинский монастырь и местная патриархия.

Причиной запрета на посещение страны Лужковым стали его неоднократные визиты в Абхазию и Южную Осетию, которые, по мнению руководства Грузии, являются оккупированными территориями.

Сергей Макеев
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