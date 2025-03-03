Экс-управляющий столовыми «Военторг-Востока» обвиняется в хищении 8 млн

В Хабаровске будут судить бывшего управляющего столовыми компании «Военторг-Востока» Рамазана Саидова, сообщили в ГВСУ СК России. Саидов обвиняется в хищении продуктов питания на сумму в восемь миллионов рублей.
«Военными следователями СК России собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину управляющего столовыми АО „Военторг-Восток“ Рамазана Саидова в совершении хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере при выполнении государственного контракта...» — рассказали представители ведомства. Их слова передает РИА Новости.
Согласно данным следствия, в 2023 году Минобороны России заключило контракт с АО «Военторг» на поставку продуктов питания. В связи с выполнением этого контракта Саидову были возложены обязанности по обеспечению учреждений продовольствием. Похищенные продукты на сумму в восемь миллиардов рублей он реализовал через торговые точки Хабаровского края. Помимо этого, в ходе следствия были приняты меры для полного возмещения ущерба государству.
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