Из Петербурга в Мариуполь отправился первый автобус

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Прямой рейс идет без промежуточных остановок
Прямой рейс идет без промежуточных остановок Фото:

С автовокзала Санкт-Петербурга 3 марта отправился первый автобус по новому межрегиональному маршруту «Петербург — Мариуполь». Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

«Запуск автобусного маршрута „Петербург — Мариуполь“ повышает транспортную доступность возвращенных в Россию регионов, обеспечивает пассажирам удобное и безопасное сообщение, ещё крепче связывает Северную столицу с нашим городом-побратимом», — отметил Александр Беглов. Его слова опубликованы на сайте Смольного. 

Автобусный маршрут №8552 обслуживается современными автобусами вместимостью 49 и 53 места, которые оснащены всем необходимым для комфортного путешествия. В салоне предусмотрены регулируемые кресла, система климат-контроля, индивидуальные розетки и USB-разъемы для зарядки устройств, холодильник и просторное багажное отделение. Прямой рейс без промежуточных остановок обеспечивает максимальный комфорт и безопасность пассажиров. Время в пути составляет около 29 часов.

Автобусы по маршруту №8552 отправляются с автовокзала Санкт-Петербурга в 9:00 по московскому времени по нечетным числам месяца. Ближайшие рейсы состоятся 5, 7 и 9 марта. Билеты доступны в кассах автовокзала, приобрести их можно заранее.

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С автовокзала Санкт-Петербурга 3 марта отправился первый автобус по новому межрегиональному маршруту «Петербург — Мариуполь». Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. «Запуск автобусного маршрута „Петербург — Мариуполь“ повышает транспортную доступность возвращенных в Россию регионов, обеспечивает пассажирам удобное и безопасное сообщение, ещё крепче связывает Северную столицу с нашим городом-побратимом», — отметил Александр Беглов. Его слова опубликованы на сайте Смольного.  Автобусный маршрут №8552 обслуживается современными автобусами вместимостью 49 и 53 места, которые оснащены всем необходимым для комфортного путешествия. В салоне предусмотрены регулируемые кресла, система климат-контроля, индивидуальные розетки и USB-разъемы для зарядки устройств, холодильник и просторное багажное отделение. Прямой рейс без промежуточных остановок обеспечивает максимальный комфорт и безопасность пассажиров. Время в пути составляет около 29 часов. Автобусы по маршруту №8552 отправляются с автовокзала Санкт-Петербурга в 9:00 по московскому времени по нечетным числам месяца. Ближайшие рейсы состоятся 5, 7 и 9 марта. Билеты доступны в кассах автовокзала, приобрести их можно заранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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