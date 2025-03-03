WP: ссора Зеленского и Трампа ознаменовала конец коллективного Запада

Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и лидером Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме привел к ослаблению отношений между США и Европой, что может означать конец единства Запада. Об этом сообщают американские СМИ.
В статье The Washington Post отмечается, что Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс «возможно, и рады шокировать Европу, но их коллеги по ту сторону океана уже смирились с крахом единого Запада». Подчеркивается, что это произошло на фоне недовольства, которое выразили и Трамп, и Вэнс в Белом доме во время визита Зеленского, и перепалки лидеров двух стран, которая привела к отмене пресс-конференции после встречи.
Зеленский приехал в Вашингтон 28 февраля. Во время разговора Трамп несколько раз сыронизировал над внешним видом украинского лидера, призвал его закончить конфликт на Украине и похвастался, что созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным перед встречей. Разговор закончился тем, что всю делегацию из Украины попросили покинуть Белый дом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.