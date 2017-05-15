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15 мая 2017
14 мая 2017
Главные новости Свердловской области
15:16  15 мая 2017 0

Куйвашев возвращает традицию публичного мероприятия, которое год назад отменил из-за назначения Тунгусова

Встреча Евгения Куйвашева с журналистами на тему выборов 2016 г. Екатеринбург, куйвашев евгений
Рабочую неделю Евгений Куйвашев проведет в Екатеринбурге. В программе деловые встречи, заседания и спортФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Предстоящая неделя для врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева будет богатой и на деловые, и на неформальные встречи. Как стало известно «URA.RU», в понедельник, 15 мая, глава региона провел совещание по рассмотрению проекта «Пятилетки развития», после чего в 16:00 вместе с сити-менеджером Александром Якобом примет участие в открытии нейрохирургического операционного блока в ГКБ №40.

На вторник, 16 мая, губернатор запланировал принять делегацию Финляндской Республики во главе с чрезвычайным и полномочным послом в РФ Микко Хаутала. В программе их визита на Урал — бизнес-форум. На встрече с губернатором речь пойдет о сотрудничестве региона и страны, в числе делегатов значатся сопредседатель финляндской части рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству между Свердловской областью и министерством занятости и экономического развития Ээва Вахтер, а также гендиректор Финско-Российской торговой палаты Яана Реколайнен.

На четверг, 18 мая, у губернатора запланировано заседание облправительства, после чего он проведет еженедельную встречу с главами муниципалитетов. Завершит рабочую неделю Евгений Владимирович личным участием в «Матче всех звезд» в КРК «Уралец»: губернатор выйдет на лед, как это делал в 2015-м и не смог — год назад. Это мероприятие придумано биатлонистом Антоном Шипулиным и проводится им и коллективом «Уральских пельменей» уже в третий раз. Основное отличие этого года — смена титульного спонсора, им стала «Русская медная компания».

В выходные губернатора ожидают на еще одном спортивном мероприятии — международном турнире по дзюдо «Большой шлем», который впервые пройдет в Екатеринбурге 20 и 21 мая на площадке Дворца игровых видов спорта. Правда, на этот раз, уже не в качестве участника.

Сергей Демин
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