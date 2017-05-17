{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,26
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 мая 2017
16 мая 2017
23:56  16 мая 2017 0

Стала известна стоимость новой Chevrolet Niva

Новая модель будет немного дороже предыдущейФОТО: chevrolet-niva.ru

Руководители автомобильного концерна встретились с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Стороны обсуждали выход на рынок новой Chevrolet Niva и назвали стоимость автомобиля.

Представители компании озвучили некоторые аспекты экстерьера и интерьера обновленной модели. Создатели не изменили габариты автомобиля, но внешность и внутреннее убранство станет более привлекательными, сообщает агентство Nation News.

Стоимость новинки на российском рынке составит от 588 000 до 732 500 рублей. Машина будет отправляться в автосалоны в комплектациях L, LC, GL, GLC, LE, LE+. Все они будут оснащены системой автоматического включения ближнего света, USB розеткой для питания мобильных устройств, а комбинация приборов, у которых регулируется подсветка, будет обновлена.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров