Стала известна стоимость новой Chevrolet Niva

23:56 16 мая 2017 0

Новая модель будет немного дороже предыдущей ФОТО: chevrolet-niva.ru

Руководители автомобильного концерна встретились с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Стороны обсуждали выход на рынок новой Chevrolet Niva и назвали стоимость автомобиля.

Представители компании озвучили некоторые аспекты экстерьера и интерьера обновленной модели. Создатели не изменили габариты автомобиля, но внешность и внутреннее убранство станет более привлекательными, сообщает агентство Nation News.

Стоимость новинки на российском рынке составит от 588 000 до 732 500 рублей. Машина будет отправляться в автосалоны в комплектациях L, LC, GL, GLC, LE, LE+. Все они будут оснащены системой автоматического включения ближнего света, USB розеткой для питания мобильных устройств, а комбинация приборов, у которых регулируется подсветка, будет обновлена.