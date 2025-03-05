Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассматривает возможность отправки британских войск на Украину с целью провокации, которая позволила бы призвать к применению пятой статьи Североатлантического альянса, сообщает издание National Interest. По мнению авторов публикации, такой шаг может стать предлогом для более активного вмешательства стран НАТО в конфликт.
«Очевидный план состоит в том, чтобы россияне нанесли несколько ударов по британским военным или технике, и таким образом оправдать призывы Лондона к применению пятой статьи», — говорится в материале. Эта стратегия, как отмечает издание, может быть рассчитана на эскалацию обязательств со стороны других членов альянса.
Как указал обозреватель NI, Стармер осознает, что присутствие британских вооруженных сил на Украине может быть неэффективным из-за текущих проблем с финансированием оборонных расходов Великобритании. Тем не менее, он рассматривает этот шаг как возможность для привлечения США к прямому конфликту с Россией.
В пятой статье устава НАТО говорится, что агрессия против одной или нескольких стран-членов альянса рассматривается как нападение на весь блок. В случае такой ситуации НАТО обеспечит поддержку пострадавшей стороне, включая возможность использования вооруженных сил. Статья уточняет, что действия могут быть направлены на «восстановление и поддержание безопасности региона».
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