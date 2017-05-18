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18 мая 2017
16:53  18 мая 2017 0

Российский дизайнер сделал гибрид «Волги» и BMW. ВИДЕО

На создание автомобиля автор потратил 5 летФОТО: Youtube

Дизайнер интерьера из Вязьмы своими руками собрал уникальный гибрид BMW и «Волги».

Житель Вязьмы давно хотел исполнить мечту — ездить на автомобиле, которого больше ни у кого нет, передает телеканал 360. Мечта начала сбываться, когда дизайнер придумал использовать для суперкара отечественные машины, добавив к ним иномарку.

Из двух машин ГАЗ-24 и одной «семерки» BMW получился зверь с мощным двигателем, развивающий скорость до 260 км в час. Крыша получившегося автомобиля скошена вниз, кузов имеет хороший дорожный просвет для езды по российским дорогам. Салон обит мехом.

Отмечается, что автолюбитель потратил пять лет на создание уникума, который уже снимали в кино.

Семен Гринберг
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